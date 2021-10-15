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Погода в Грузии: осень дарит еще два дня тепла и солнца
Погода в Грузии: осень дарит еще два дня тепла и солнца
Со следующей недели в Грузии станет прохладнее, напомнят о себе и дожди 15.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Теплая солнечная погода без осадков сохранится в Грузии и 15-16 октября, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Западной Грузии достигнет +23, +28 градусов тепла, а в Восточной Грузии - +19, +24.Со второй половины 17 октября до 21 октября в Грузии ожидается сравнительно прохладная и влажная погода, дождь, в некоторых местах с грозой.18 октября температура воздуха опустится до +15, +20 градусов. 19-20 октября сравнительно похолодает, температура воздуха упадет до +12, +17 градусов тепла. Временами будет дуть сильный ветер.В Тбилиси 15-17 октября ожидается погода без осадков, а с 18 октября синоптики прогнозируют дождь и ветер. Температура воздуха 15-18 октября составит +20, +22 градуса, а 19-20 октября опустится до +16, +18 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода

Погода в Грузии: осень дарит еще два дня тепла и солнца

16:31 15.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЛюди гуляют по парку в солнечный день в мае. Александровский сад
Люди гуляют по парку в солнечный день в мае. Александровский сад - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Со следующей недели в Грузии станет прохладнее, напомнят о себе и дожди
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Теплая солнечная погода без осадков сохранится в Грузии и 15-16 октября, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Западной Грузии достигнет +23, +28 градусов тепла, а в Восточной Грузии - +19, +24.
Со второй половины 17 октября до 21 октября в Грузии ожидается сравнительно прохладная и влажная погода, дождь, в некоторых местах с грозой.
18 октября температура воздуха опустится до +15, +20 градусов. 19-20 октября сравнительно похолодает, температура воздуха упадет до +12, +17 градусов тепла. Временами будет дуть сильный ветер.
В Тбилиси 15-17 октября ожидается погода без осадков, а с 18 октября синоптики прогнозируют дождь и ветер. Температура воздуха 15-18 октября составит +20, +22 градуса, а 19-20 октября опустится до +16, +18 градусов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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