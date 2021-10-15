https://sputnik-georgia.ru/20211015/rubin---lokomotiv-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-260597738.html

"Рубин" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Рубин" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Рубин" и "Локомотив" 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T20:26+0400

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спорт

футбол

прогноз на футбольный матч

фк "локомотив"

клуб "рубин"

чемпионат россии по футболу

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Треть чемпионата России уже позади, и турнирная таблица постепенно начинает обретать четкие контуры. Есть явные лидеры, аутсайдеры и команды, плавно балансирующие в середине. Именно к последним и относится нынешний "Рубин".Подопечные Леонида Слуцкого отлично начали РПЛ, но в середине августа угодили в функциональную яму, из которой не могут до сих пор выбраться. Из семи последних матчей в премьер-лиге "Рубин" выиграл только один (у "Урала" 4:0), при четырех поражениях и двух ничьих. При чем три из четырех поражений случились в трех последних турах. Может это еще и не катастрофа, но ситуация близкая к ней.Стоит также отметить, что в вышеупомянутых трех встречах "Рубин" забил только один (!) мяч, да и то – это был автогол защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова (1:3). Линия же атаки "Рубина" в лице Кварацхелия, Деспотовича, Дрейера, видимо, впала в осеннюю спячку. Ничего у атакующего трио не получается.Что касается "Локомотива", то "железнодорожники" находятся в верхней части турнирной таблицы, располагаясь на четвертом месте. Правда, в последнее время дела у столичного клуба тоже идут не очень гладко. В пяти последних матчах во всех турнирах "Локо" не одержал ни одной победы (три ничьи при двух поражениях). Скорее всего, это и стало одной из причин смены главного тренера. Место Марко Николича занял немецкий специалист Маркус Гисдоль, который большую часть своей карьеры работал с клубами второго немецкого дивизиона.В предстоящем противостоянии букмекеры не выделяют фаворита. Победа "Рубина" оценивается коэффициентом 2,8 (против 2,7 у "Локомотива").Если посмотреть на статистику личных встреч, то она явно не в пользу "Рубина". За 10 последних матчей во всех турнирах (чемпионат и Кубок России) казанский клуб ни разу (!) не смог обыграть "Локомотив" (семь поражений при трех ничьих). Учитывая нынешнюю слабость атаки "Рубина", можно предположить, что тенденция продолжится.Как мне кажется, гости будут ближе к победе, хотя совершенно не исключаю того, что команды поделят очки. Думаю, ничья или победа "Локомотива" с минимальным перевесом оптимальная ставка на этот матч.Ставка: ничья или победа "Локомотива" в один мяч за 1,82.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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