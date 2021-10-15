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Русская церковь перенесла празднование 75-летия патриарха Кирилла
Русская церковь перенесла празднование 75-летия патриарха Кирилла
Празднования юбилея главы Русской православной церкви перенесены на май 15.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) перенес празднование 75-летия патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.Об итогах заседания Синода сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Он уточнил, что празднования перенесены на май. Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года. Заседание Синода, отметил Легойда, состоялось в удаленном режиме. На нем также было принято решение перенести Архиерейский собор РПЦ на 26-29 мая 2022 года из-за эпидемиологической обстановки.
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россия, новости, патриарх московский и всея руси кирилл, русская православная церковь, новости из россии

Русская церковь перенесла празднование 75-летия патриарха Кирилла

16:16 15.10.2021
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© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Празднования юбилея главы Русской православной церкви перенесены на май
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) перенес празднование 75-летия патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
Об итогах заседания Синода сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Переносятся также общецерковные праздничные мероприятия по случаю 75-летия со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - написал Легойда в своем канале в Telegram.
Он уточнил, что празднования перенесены на май.
Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года. Заседание Синода, отметил Легойда, состоялось в удаленном режиме. На нем также было принято решение перенести Архиерейский собор РПЦ на 26-29 мая 2022 года из-за эпидемиологической обстановки.
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