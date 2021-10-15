https://sputnik-georgia.ru/20211015/russkaya-tserkov-perenesla-prazdnovanie-75-letiya-patriarkha-kirilla-260584722.html

Русская церковь перенесла празднование 75-летия патриарха Кирилла

Русская церковь перенесла празднование 75-летия патриарха Кирилла

Празднования юбилея главы Русской православной церкви перенесены на май 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) перенес празднование 75-летия патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.Об итогах заседания Синода сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Он уточнил, что празднования перенесены на май. Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года. Заседание Синода, отметил Легойда, состоялось в удаленном режиме. На нем также было принято решение перенести Архиерейский собор РПЦ на 26-29 мая 2022 года из-за эпидемиологической обстановки.

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россия, новости, патриарх московский и всея руси кирилл, русская православная церковь, новости из россии