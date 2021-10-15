https://sputnik-georgia.ru/20211015/skandal-vokrug-provaydera-v-gruzii-prodolzhaetsya-kompaniya-poluchila-preduprezhdenie-260600258.html

Скандал вокруг провайдера в Грузии продолжается: компания получила предупреждение

Скандал вокруг провайдера в Грузии продолжается: компания получила предупреждение

Продажа долей компании происходило на фоне судебных заседаний и многочисленных штрафов для компании за нарушение условий сделки 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T22:09+0400

2021-10-15T22:09+0400

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грузия

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии дала время компании Caucasus Online до 31 декабря 2021 года, которая должна исправить нарушения законодательства при продаже долей компании, говорится в сообщении регулятора.Согласно закону "Об электронных коммуникациях", в том случае, если авторизованное лицо продаст долю в размере более 5%, то оно обязано обратиться к комиссии и получить от нее согласие.Грузинский интернет-провайдер оштрафован почти на 100 тысяч долларов >>По данным комиссии, после продажи 49% компании она также в марте 2021 года продала оставшиеся 51% без согласия комиссии.Это уже вторая просьба Национальной комиссии вернуть проданные доли.Продажа долей компании происходила на фоне судебных заседаний и многочисленных штрафов для компании за нарушение условий сделки.В октябре 2020 года в компанию был назначен специальный управляющий, чтобы вернуть деятельность компании в рамки закона. Специальный управляющий в декабре 2020 года заблокировал два соглашения компании.В крупнейший интернет-провайдер Грузии назначен спецуправляющий >>Одно из них было с казахстанской компанией АО "Транстелеком", а второе – с турецкой компанией АО SOCAR Turkey Fiber Optik A.Ş.В обоих документах Caucasus Online рассматривалась как дочерняя компания азербайджанского Nexol HoldingРанее комиссия шесть раз оштрафовала Caucasus Online за невыполнение решения комиссии по другой сделке.Приостановка авторизации комиссией не рассматривалась, так как она негативно сказалась бы на обеспечении Интернетом более 2,5 миллиона абонентов.С 2008 года Caucasus Online является единоличным владельцем 1200-километрового подводного оптиковолоконного кабеля. Именно с помощью этого кабеля осуществляется транзитная подача Интернета из Европы на Южный Кавказ и в регион Каспийского моря. С помощью оптиковолоконного кабеля, проложенного по дну Черного моря, стало возможным предоставлять Интернет высокого качества из Европы в Азию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, национальная комиссия по коммуникациям грузии