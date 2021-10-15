https://sputnik-georgia.ru/20211015/snizheny-kvoty-na-vylov-ryby-v-chernom-more-u-beregov-gruzii-260556831.html

Снижены квоты на вылов рыбы в Черном море у берегов Грузии

Снижены квоты на вылов рыбы в Черном море у берегов Грузии

Квоты в Грузии были установлены в соответствии со стандартами ЕС и требованиями Средиземноморской комиссии 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T07:01+0400

2021-10-15T07:01+0400

2021-10-15T07:01+0400

экономика

новости

грузия

национальное агентство охраны окружающей среды

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Общий объем квот на вылов рыбных ресурсов Черного моря на 2021-2022 годы, в том числе анчоуса, определен в Грузии в размере 85 тысяч тонн, говорится в сообщении Национального агентства по окружающей среде Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства страныНа 2020-2021 годы квоты составляли 109 тысяч тонн.Активный сезон добычи рыбы начинается в октябре и, соответственно, квоты установлены на период с октября этого года по октябрь следующего года. Как и в прошлом году, в этом году квоты были установлены в соответствии со стандартами ЕС и требованиями Средиземноморской комиссии.Аквакультурные хозяйства Грузии сократили производство рыбы >>"Специалисты Департамента рыболовства, аквакультуры и водного биоразнообразия Агентства провели исследования по определению количества квот на рыбные ресурсы, используя новейшие стандарты, современный эхолот, позволяющий прогнозировать коммерческие ресурсы с высокой точностью. В исследованиях учитывались как морская экосистема, так и экологическое состояние, а также интересы субъектов предпринимательства", - говорится в сообщении агентства.В документе отмечается, что тщательная оценка запасов будет способствовать устойчивому развитию рыбной промышленности в стране, росту экономики и занятости местного населения. Квоты на рыбные ресурсы обеспечат полную загрузку рыбоперерабатывающих предприятий Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальное агентство охраны окружающей среды, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии