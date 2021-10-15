https://sputnik-georgia.ru/20211015/temperatura-i-bol-v-ruke-chastye-pobochnye-effekty-privivok-ot-grippa-260583762.html

Температура и боль в руке: частые побочные эффекты прививок от гриппа

Температура и боль в руке: частые побочные эффекты прививок от гриппа

Вакцинация от гриппа обязательной не является - каждый человек решает самостоятельно, делать прививку или нет

2021-10-15T16:01+0400

2021-10-15T16:01+0400

2021-10-15T16:01+0400

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Перед таким выбором мы встаем ежегодно в период сезонных заболеваний, и чтобы принять решение, делать прививку от гриппа или нет, любому из нас необходима исчерпывающая информация о показаниях к ее применению, частых побочных эффектах, а также в каких случаях вакцинация необходима, а в каких - противопоказана.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, кому, по мнению специалистов, следует вакцинироваться от гриппа и о частых побочных эффектах прививок, таких как температура и боль в руке.Кому нужна прививка от гриппа?Осенний сезон - с сентября по ноябрь, самое подходящее время для вакцинации от сезонного гриппа, который продолжается от середины осени до ранней весны.Специалисты рекомендуют делать прививку от сезонного гриппа всем желающим старше шести месяцев за две-три недели до начала подъема заболеваемости, чтобы необходимый иммунитет успел сформироваться. И чем больше людей сделают прививку от гриппа, тем меньше вероятность распространения вируса.В первую очередь прививку от гриппа должны сделать те, кто имеет наибольший риск заболеть и у кого могут возникнуть осложнения.К ним относятся люди, имеющие хронические заболевания, старше 60 лет, дети и беременные женщины, а также те, кто в силу своей работы может легко заразиться - педагоги, сотрудники правоохранительных органов, соцработники и так далее.Частые побочные эффектыПереносимость вакцин от гриппа в целом хорошая, но у нее, как и у любой другой прививки, могут наблюдаться побочные эффекты.Среди частых побочных эффектов прививки от гриппа встречаются: боль в руке, покраснение и небольшая отечность в месте инъекции; температура; головная боль; тошнота; боли в мышцах.Как правило, это нетяжелые и неопасные побочные эффекты, которые проходят в течение одного-двух дней.Но если температура высокая, а в месте укола пульсация и сильный отек - лучше обратиться за советом к врачу.Иногда прививка от гриппа, как и любая другая, может приводить к обмороку (кратковременная потеря сознания).Серьезные побочные явления наблюдаются крайне редко. Случаи синдрома Гийена-Барре после прививки от гриппа встречаются крайне редко – один-два случая на миллион. Специалисты утверждают, что после перенесенного гриппа частота появления данного синдрома выше, чем после прививки от него.P.S.Панацеей прививка от гриппа не является, поэтому обязательно нужно соблюдать меры безопасности. Важная мера профилактики распространения гриппа, как и коронавируса - это гигиена рук. Кроме мытья рук с мылом, нужно вести здоровый образ жизни, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и при симптомах ОРВИ обращаться к врачу.Материал подготовлен на основе открытых источников

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