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Центр Кахидзе приглашает на вечер Бетховена в Тбилиси
Центр Кахидзе приглашает на вечер Бетховена в Тбилиси
На сцене выступят симфонический оркестр и лауреат множества международных премий, пианист-виртуоз Сандро Гегечкори 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T18:14+0400
2021-10-15T18:14+0400
2021-10-15T18:14+0400
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новости
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концерт
тбилиси
людвиг ван бетховен
сандро гегечкори
музыкальный центр им. джансуга кахидзе
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Тбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе готовит концерт произведений Людвига ван Бетховена - вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра и пианиста-виртуоза Сандро Гегечкори 22 октября.Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит 8-ю симфонию Бетховена, а молодой пианист Сандро Гегечкори - 5-й концерт Бетховена для фортепиано с оркестром. Начало вечера в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн.Что мы знаем о Сандро Гегечкори?Лауреат множества международных премий Сандро Гегечкори – уже состоявшийся музыкант. Сандро родился в городе Чиатура (регион Имерети) в 2000 году. Окончил Чиатурскую музыкальную школу №1 имени Сандро Кавсадзе. С 10 лет пишет собственные произведения. Является выпускником "Десятилетки одаренных" тбилисской Центральной музыкальной школы имени Захария Палиашвили, где учился в классе у профессора Саши Гарбера.В 2019 году пианист стал обладателем Специального приза на Международном музыкальном конкурсе Brescia Classica International Competition в Италии и был назван лучшим исполнителем произведений австрийского композитора Франца Шуберта. В июле 2021 года Гегечкори одержал победу в финале Международного конкурса пианистов Марии Канальс в Барселоне (Испания). В конкурсе Сандро получил Первую премию и Специальный приз слушателей. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, концерт, тбилиси, людвиг ван бетховен, сандро гегечкори, музыкальный центр им. джансуга кахидзе
Центр Кахидзе приглашает на вечер Бетховена в Тбилиси
На сцене выступят симфонический оркестр и лауреат множества международных премий, пианист-виртуоз Сандро Гегечкори
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Тбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе готовит концерт произведений Людвига ван Бетховена - вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра и пианиста-виртуоза Сандро Гегечкори 22 октября.
Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит 8-ю симфонию Бетховена, а молодой пианист Сандро Гегечкори - 5-й концерт Бетховена для фортепиано с оркестром. Начало вечера в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн.
Что мы знаем о Сандро Гегечкори?
Лауреат множества международных премий Сандро Гегечкори – уже состоявшийся музыкант. Сандро родился в городе Чиатура (регион Имерети) в 2000 году. Окончил Чиатурскую музыкальную школу №1 имени Сандро Кавсадзе. С 10 лет пишет собственные произведения. Является выпускником "Десятилетки одаренных" тбилисской Центральной музыкальной школы имени Захария Палиашвили, где учился в классе у профессора Саши Гарбера.
В 2019 году пианист стал обладателем Специального приза на Международном музыкальном конкурсе Brescia Classica International Competition в Италии и был назван лучшим исполнителем произведений австрийского композитора Франца Шуберта.
В июле 2021 года Гегечкори одержал победу в финале Международного конкурса пианистов Марии Канальс в Барселоне (Испания). В конкурсе Сандро получил Первую премию и Специальный приз слушателей.
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