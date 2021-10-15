https://sputnik-georgia.ru/20211015/tsentr-kakhidze-priglashaet-na-vecher-betkhovena-v-tbilisi-260591031.html

Центр Кахидзе приглашает на вечер Бетховена в Тбилиси

Центр Кахидзе приглашает на вечер Бетховена в Тбилиси

На сцене выступят симфонический оркестр и лауреат множества международных премий, пианист-виртуоз Сандро Гегечкори 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T18:14+0400

2021-10-15T18:14+0400

2021-10-15T18:14+0400

культура

новости

грузия

концерт

тбилиси

людвиг ван бетховен

сандро гегечкори

музыкальный центр им. джансуга кахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23322/53/233225353_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_84ca9105c4176362d68a4a8158911267.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Тбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе готовит концерт произведений Людвига ван Бетховена - вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра и пианиста-виртуоза Сандро Гегечкори 22 октября.Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит 8-ю симфонию Бетховена, а молодой пианист Сандро Гегечкори - 5-й концерт Бетховена для фортепиано с оркестром. Начало вечера в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн.Что мы знаем о Сандро Гегечкори?Лауреат множества международных премий Сандро Гегечкори – уже состоявшийся музыкант. Сандро родился в городе Чиатура (регион Имерети) в 2000 году. Окончил Чиатурскую музыкальную школу №1 имени Сандро Кавсадзе. С 10 лет пишет собственные произведения. Является выпускником "Десятилетки одаренных" тбилисской Центральной музыкальной школы имени Захария Палиашвили, где учился в классе у профессора Саши Гарбера.В 2019 году пианист стал обладателем Специального приза на Международном музыкальном конкурсе Brescia Classica International Competition в Италии и был назван лучшим исполнителем произведений австрийского композитора Франца Шуберта. В июле 2021 года Гегечкори одержал победу в финале Международного конкурса пианистов Марии Канальс в Барселоне (Испания). В конкурсе Сандро получил Первую премию и Специальный приз слушателей. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, концерт, тбилиси, людвиг ван бетховен, сандро гегечкори, музыкальный центр им. джансуга кахидзе