https://sputnik-georgia.ru/20211015/uikend-po-tbilisski-kuda-poyti-15-17-oktyabrya-v-stolitse-260546062.html

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 15-17 октября в столице

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 15-17 октября в столице

Рабочая неделя подошла к концу, а значит пришло время традиционной афиши самых интересных мероприятий, которую Sputnik Грузия готовит для своих читателей 15.10.2021, Sputnik Грузия

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Кино, театр, живопись, подготовка к Хеллоуину и Тбилисоба, спорт, релакс и многое другое - выбирайте на свой вкус и проводите выходные с пользой для души и тела.Пойти на "научный Хеллоуин"Когда: 16 октября, 14:00Где: центр Феникс (пр. Руставели, 18)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2858003801012223?ref=newsfeedПраздник Хэллоиун, который так любят дети, да и взрослые тоже, уже совсем скоро. Но почему бы не отметить его уже сейчас, к тому же в такой "полезной" форме. Организаторы мероприятия обещают веселое мероприятие для детей, где можно будет окунуться в атмосферу мистики, от которой по коже забегают веселые мурашки. Научные опыты, которые только подчеркнут атмосферу праздника, полностью безопасны.Вспомнить былоеКогда: 15 октября, 19:00Где: Alibi Arena (Земо Поничала)Подробнее: https://www.facebook.com/events/178715621074179/?active_tab=discussionПосле паузы длинною в год, мероприятие, посвященное 90-м годам, а именно музыке и атмосфере той эпохи, вновь возвращается. Любителей старой музыки обрадует тот факт, что выступать будут известные грузинские артисты того времени – Лела Цурцумия, Мераб Сепашвили, Кабу, Ачико Мепаридзе, Тика Джамбурия и другие. В качестве ведущего предстанет актер Дута Схиртладзе.Посмотреть фильм на немецком языкеКогда: 15 октября, 18:30Где: кафе МзиуриПодробнее: https://www.facebook.com/events/479289236407621?ref=newsfeedВ рамках месяца немецкого языка, парк Мзиури приглашает на показ немецко-французского фильма "Транзит" (2018). По сюжету картины, немецкие войска находятся близ Парижа и в последний момент Георг убегает в Марсель. В его багаже хранятся рукописи, письма и мексиканская виза писателя Вайделя, который покончил с собой. Под личностью Вайделя Георг пытается покинуть страну, но застревает в отеле. А когда встречает таинственную Мари, его планы меняются. Фильм основан на автобиографическом романе Анны Зегерс. Фильм покажут на немецком языке с английскими субтитрами.Пойти на вечер анимеКогда: 16 октября, 17:00Где: Nozomi BAR (пр. Агмашенебели, 12)Подробнее: https://www.facebook.com/events/3044046269168253/?active_tab=discussionЛюбителям аниме предлагаем провести атмосферный вечер за просмотром аниме "Мой сосед Тоторо". Там вас угостят и попкорном, заодно найдете единомышленников и новых друзей.Узнать, кто быстрееКогда: 17 октября, 10:00Где: КрцанисиПодробнее: https://www.facebook.com/events/272234697966161/?active_tab=discussionОрганизаторы мероприятия поставили забавный вопрос: кто быстрее поднимется на крутом подъеме – велосипед или бегун? Для этого они выбрали один из самых крутых подъемов Крацаниси. Забавный вызов, который вы можете принять вместе с друзьями.Насладиться "Жизнью и смертью Помпеи"Когда: до 8 ноябряГде: Музей им. С. Джанашия (пр. Руставели, 3)Подробнее: https://www.facebook.com/GNMuseum/posts/10158147605896269Уникальную выставку "Жизнь и смерть – великие Помпеи" теперь можно увидеть и в Тбилиси. Посетители музея будут перенесены в мир, оживляющий повседневную жизнь одного из городов древней Италии I века н. э. На выставке представлены гипсовые модели погибших в результате извержения вулкана, керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.Попробовать каллиграфическую медитациюКогда: 16 октября, 16:00Где: Z-bébé Family Center (ул. Н. Жвания, 28)Подробнее: https://www.facebook.com/events/419426803030864/?ti=lsЭто практика на стыке двух дисциплин – йоги и каллиграфии, союз тела и духа. Многие слышали, что польза от занятий каллиграфией неоценима. Она учит умению концентрироваться, самодисциплине, улучшает общий эмоциональный фон, увеличивает скорость восприятия и запоминания информации, развивает мелкую моторику рук и мыслительные процессы в целом. Не благодарите!Окунуться в праздникКогда: 16 октябряГде: Rigi Gastrodouqan (Саарбрюкенская площадь)Подробнее: https://www.facebook.com/events/613456146696822/?ti=lsRigi Gastrodouqan приглашает гостей отметить праздник Тбилисоба. Там вы сможете отведать грузинского вина, национальную кухню, повеселиться и даже потанцевать под электронную музыку с грузинскими мотивами.Увидеть "Конец пандемии"Когда: 15 октября, 17:00Где: Silk Factory Studio (ул. Костава, 59)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2982233515364083/?ti=lsВсе порядком уже устали от пандемии коронавируса. И если вживую пока мы не можем насладиться моментом конца эпидемии, то хоть на выставке взгляните! Художник Отиа Чагелишвили представил свое видение финала пандемии, которое сможет увидеть каждый.Что в театре?15, 16, 17 октября в Театре кукол – "Цирк"15 октября в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"15 октября в Свободном театре –"Жизнь других"15 октября в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием"15 октября в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконие"15, 16 октября в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"15 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"16 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"16 октября в Театре Ахметели – "Карлсон"16, 17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"16 октября в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"16 октября в Свободном театре – "Трое в галстуке и ангел"16 октября в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"17 октября в Грибоедовском театре – "Алые паруса"17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"17 октября в Свободном Театре – "Кавказский меловой круг"17 октября в Театре Ахметели - "HELLADOS"17 октября в Театре Руставели – "Вано и Нико"17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"17 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"Что в кино?"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Форсаж 9" (боевик, триллер)"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)"Злое" (ужасы, детектив)"После. Глава 3" (драма)"Главный герой" (остросюжетный, комедия)"Персона №2" (драма)"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)Мультфильмы:"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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