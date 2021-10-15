Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211015/uikend-po-tbilisski-kuda-poyti-15-17-oktyabrya-v-stolitse-260546062.html
Уикенд по-тбилисски: куда пойти 15-17 октября в столице
Уикенд по-тбилисски: куда пойти 15-17 октября в столице
Рабочая неделя подошла к концу, а значит пришло время традиционной афиши самых интересных мероприятий, которую Sputnik Грузия готовит для своих читателей 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T12:01+0400
2021-10-15T12:01+0400
грузия
уикенд по-тбилисски
туризм
тбилиси
развлечения
куда сходить в тбилиси в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23762/98/237629851_0:51:2048:1203_1920x0_80_0_0_a1d56003a00dd9a7c1fadfa10a2adf55.jpg
Кино, театр, живопись, подготовка к Хеллоуину и Тбилисоба, спорт, релакс и многое другое - выбирайте на свой вкус и проводите выходные с пользой для души и тела.Пойти на "научный Хеллоуин"Когда: 16 октября, 14:00Где: центр Феникс (пр. Руставели, 18)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2858003801012223?ref=newsfeedПраздник Хэллоиун, который так любят дети, да и взрослые тоже, уже совсем скоро. Но почему бы не отметить его уже сейчас, к тому же в такой "полезной" форме. Организаторы мероприятия обещают веселое мероприятие для детей, где можно будет окунуться в атмосферу мистики, от которой по коже забегают веселые мурашки. Научные опыты, которые только подчеркнут атмосферу праздника, полностью безопасны.Вспомнить былоеКогда: 15 октября, 19:00Где: Alibi Arena (Земо Поничала)Подробнее: https://www.facebook.com/events/178715621074179/?active_tab=discussionПосле паузы длинною в год, мероприятие, посвященное 90-м годам, а именно музыке и атмосфере той эпохи, вновь возвращается. Любителей старой музыки обрадует тот факт, что выступать будут известные грузинские артисты того времени – Лела Цурцумия, Мераб Сепашвили, Кабу, Ачико Мепаридзе, Тика Джамбурия и другие. В качестве ведущего предстанет актер Дута Схиртладзе.Посмотреть фильм на немецком языкеКогда: 15 октября, 18:30Где: кафе МзиуриПодробнее: https://www.facebook.com/events/479289236407621?ref=newsfeedВ рамках месяца немецкого языка, парк Мзиури приглашает на показ немецко-французского фильма "Транзит" (2018). По сюжету картины, немецкие войска находятся близ Парижа и в последний момент Георг убегает в Марсель. В его багаже хранятся рукописи, письма и мексиканская виза писателя Вайделя, который покончил с собой. Под личностью Вайделя Георг пытается покинуть страну, но застревает в отеле. А когда встречает таинственную Мари, его планы меняются. Фильм основан на автобиографическом романе Анны Зегерс. Фильм покажут на немецком языке с английскими субтитрами.Пойти на вечер анимеКогда: 16 октября, 17:00Где: Nozomi BAR (пр. Агмашенебели, 12)Подробнее: https://www.facebook.com/events/3044046269168253/?active_tab=discussionЛюбителям аниме предлагаем провести атмосферный вечер за просмотром аниме "Мой сосед Тоторо". Там вас угостят и попкорном, заодно найдете единомышленников и новых друзей.Узнать, кто быстрееКогда: 17 октября, 10:00Где: КрцанисиПодробнее: https://www.facebook.com/events/272234697966161/?active_tab=discussionОрганизаторы мероприятия поставили забавный вопрос: кто быстрее поднимется на крутом подъеме – велосипед или бегун? Для этого они выбрали один из самых крутых подъемов Крацаниси. Забавный вызов, который вы можете принять вместе с друзьями.Насладиться "Жизнью и смертью Помпеи"Когда: до 8 ноябряГде: Музей им. С. Джанашия (пр. Руставели, 3)Подробнее: https://www.facebook.com/GNMuseum/posts/10158147605896269Уникальную выставку "Жизнь и смерть – великие Помпеи" теперь можно увидеть и в Тбилиси. Посетители музея будут перенесены в мир, оживляющий повседневную жизнь одного из городов древней Италии I века н. э. На выставке представлены гипсовые модели погибших в результате извержения вулкана, керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.Попробовать каллиграфическую медитациюКогда: 16 октября, 16:00Где: Z-bébé Family Center (ул. Н. Жвания, 28)Подробнее: https://www.facebook.com/events/419426803030864/?ti=lsЭто практика на стыке двух дисциплин – йоги и каллиграфии, союз тела и духа. Многие слышали, что польза от занятий каллиграфией неоценима. Она учит умению концентрироваться, самодисциплине, улучшает общий эмоциональный фон, увеличивает скорость восприятия и запоминания информации, развивает мелкую моторику рук и мыслительные процессы в целом. Не благодарите!Окунуться в праздникКогда: 16 октябряГде: Rigi Gastrodouqan (Саарбрюкенская площадь)Подробнее: https://www.facebook.com/events/613456146696822/?ti=lsRigi Gastrodouqan приглашает гостей отметить праздник Тбилисоба. Там вы сможете отведать грузинского вина, национальную кухню, повеселиться и даже потанцевать под электронную музыку с грузинскими мотивами.Увидеть "Конец пандемии"Когда: 15 октября, 17:00Где: Silk Factory Studio (ул. Костава, 59)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2982233515364083/?ti=lsВсе порядком уже устали от пандемии коронавируса. И если вживую пока мы не можем насладиться моментом конца эпидемии, то хоть на выставке взгляните! Художник Отиа Чагелишвили представил свое видение финала пандемии, которое сможет увидеть каждый.Что в театре?15, 16, 17 октября в Театре кукол – "Цирк"15 октября в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"15 октября в Свободном театре –"Жизнь других"15 октября в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием"15 октября в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконие"15, 16 октября в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"15 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"16 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"16 октября в Театре Ахметели – "Карлсон"16, 17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"16 октября в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"16 октября в Свободном театре – "Трое в галстуке и ангел"16 октября в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"17 октября в Грибоедовском театре – "Алые паруса"17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"17 октября в Свободном Театре – "Кавказский меловой круг"17 октября в Театре Ахметели - "HELLADOS"17 октября в Театре Руставели – "Вано и Нико"17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"17 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"Что в кино?"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Форсаж 9" (боевик, триллер)"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)"Злое" (ужасы, детектив)"После. Глава 3" (драма)"Главный герой" (остросюжетный, комедия)"Персона №2" (драма)"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)Мультфильмы:"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23762/98/237629851_188:0:1860:1254_1920x0_80_0_0_eac4d915f9d0c1fd2fe40922da36fbd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, уикенд по-тбилисски, туризм, тбилиси, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 15-17 октября в столице

12:01 15.10.2021
169
© courtesy by Sergo EdisherashviliИсторические дома в Тбилиси в день Тбилисоба 2016
Исторические дома в Тбилиси в день Тбилисоба 2016 - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© courtesy by Sergo Edisherashvili
Рабочая неделя подошла к концу, а значит пришло время традиционной афиши самых интересных мероприятий, которую Sputnik Грузия готовит для своих читателей
Кино, театр, живопись, подготовка к Хеллоуину и Тбилисоба, спорт, релакс и многое другое - выбирайте на свой вкус и проводите выходные с пользой для души и тела.

Пойти на "научный Хеллоуин"

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкПразднование Хэллоуина в Новосибирске
Празднование Хэллоуина в Новосибирске - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Празднование Хэллоуина в Новосибирске
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Когда: 16 октября, 14:00
Где: центр Феникс (пр. Руставели, 18)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/2858003801012223?ref=newsfeed
Праздник Хэллоиун, который так любят дети, да и взрослые тоже, уже совсем скоро. Но почему бы не отметить его уже сейчас, к тому же в такой "полезной" форме. Организаторы мероприятия обещают веселое мероприятие для детей, где можно будет окунуться в атмосферу мистики, от которой по коже забегают веселые мурашки. Научные опыты, которые только подчеркнут атмосферу праздника, полностью безопасны.

Вспомнить былое

© FB / ALIBI ARENAФестиваль 90-х в Земо Поничала
Фестиваль 90-х в Земо Поничала - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Фестиваль 90-х в Земо Поничала
© FB / ALIBI ARENA
Когда: 15 октября, 19:00
Где: Alibi Arena (Земо Поничала)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/178715621074179/?active_tab=discussion
После паузы длинною в год, мероприятие, посвященное 90-м годам, а именно музыке и атмосфере той эпохи, вновь возвращается. Любителей старой музыки обрадует тот факт, что выступать будут известные грузинские артисты того времени – Лела Цурцумия, Мераб Сепашвили, Кабу, Ачико Мепаридзе, Тика Джамбурия и другие. В качестве ведущего предстанет актер Дута Схиртладзе.

Посмотреть фильм на немецком языке

© FB / "Новый Мзиури""Кафе Мзиури"
Кафе Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
"Кафе Мзиури"
© FB / "Новый Мзиури"
Когда: 15 октября, 18:30
Где: кафе Мзиури
Подробнее: https://www.facebook.com/events/479289236407621?ref=newsfeed
В рамках месяца немецкого языка, парк Мзиури приглашает на показ немецко-французского фильма "Транзит" (2018). По сюжету картины, немецкие войска находятся близ Парижа и в последний момент Георг убегает в Марсель. В его багаже хранятся рукописи, письма и мексиканская виза писателя Вайделя, который покончил с собой. Под личностью Вайделя Георг пытается покинуть страну, но застревает в отеле. А когда встречает таинственную Мари, его планы меняются. Фильм основан на автобиографическом романе Анны Зегерс. Фильм покажут на немецком языке с английскими субтитрами.

Пойти на вечер аниме

© AFP / Roslan RahmanКосплеер на Азиатском аниме-фестивале в Сингапуре
Косплеер на Азиатском аниме-фестивале в Сингапуре - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Косплеер на Азиатском аниме-фестивале в Сингапуре
© AFP / Roslan Rahman
Когда: 16 октября, 17:00
Где: Nozomi BAR (пр. Агмашенебели, 12)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/3044046269168253/?active_tab=discussion
Любителям аниме предлагаем провести атмосферный вечер за просмотром аниме "Мой сосед Тоторо". Там вас угостят и попкорном, заодно найдете единомышленников и новых друзей.

Узнать, кто быстрее

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкМосковский марафон 2015
Московский марафон 2015 - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Московский марафон 2015
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Когда: 17 октября, 10:00
Где: Крцаниси
Подробнее: https://www.facebook.com/events/272234697966161/?active_tab=discussion
Организаторы мероприятия поставили забавный вопрос: кто быстрее поднимется на крутом подъеме – велосипед или бегун? Для этого они выбрали один из самых крутых подъемов Крацаниси. Забавный вызов, который вы можете принять вместе с друзьями.

Насладиться "Жизнью и смертью Помпеи"

© photo: courtesy of Georgian National MuseumВыставка "Жизнь и смерть - великие Помпеи"
Выставка Жизнь и смерть - великие Помпеи - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Выставка "Жизнь и смерть - великие Помпеи"
© photo: courtesy of Georgian National Museum
Когда: до 8 ноября
Где: Музей им. С. Джанашия (пр. Руставели, 3)
Подробнее: https://www.facebook.com/GNMuseum/posts/10158147605896269
Уникальную выставку "Жизнь и смерть – великие Помпеи" теперь можно увидеть и в Тбилиси. Посетители музея будут перенесены в мир, оживляющий повседневную жизнь одного из городов древней Италии I века н. э. На выставке представлены гипсовые модели погибших в результате извержения вулкана, керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.

Попробовать каллиграфическую медитацию

© Pixabay / photo: Pixabay / mohamed_hassanМедитация на природе
Медитация на природе - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Медитация на природе
© Pixabay / photo: Pixabay / mohamed_hassan
Когда: 16 октября, 16:00
Где: Z-bébé Family Center (ул. Н. Жвания, 28)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/419426803030864/?ti=ls
Это практика на стыке двух дисциплин – йоги и каллиграфии, союз тела и духа. Многие слышали, что польза от занятий каллиграфией неоценима. Она учит умению концентрироваться, самодисциплине, улучшает общий эмоциональный фон, увеличивает скорость восприятия и запоминания информации, развивает мелкую моторику рук и мыслительные процессы в целом. Не благодарите!

Окунуться в праздник

© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПраздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
Праздник Тбилисоба в столице Грузии 5 октября 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Когда: 16 октября
Где: Rigi Gastrodouqan (Саарбрюкенская площадь)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/613456146696822/?ti=ls
Rigi Gastrodouqan приглашает гостей отметить праздник Тбилисоба. Там вы сможете отведать грузинского вина, национальную кухню, повеселиться и даже потанцевать под электронную музыку с грузинскими мотивами.

Увидеть "Конец пандемии"

© Facebook / Silk Factory StudioКартина художника Отиа Чагелишвили
Картина художника Отиа Чагелишвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Картина художника Отиа Чагелишвили
© Facebook / Silk Factory Studio
Когда: 15 октября, 17:00
Где: Silk Factory Studio (ул. Костава, 59)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/2982233515364083/?ti=ls
Все порядком уже устали от пандемии коронавируса. И если вживую пока мы не можем насладиться моментом конца эпидемии, то хоть на выставке взгляните! Художник Отиа Чагелишвили представил свое видение финала пандемии, которое сможет увидеть каждый.

Что в театре?

15, 16, 17 октября в Театре кукол – "Цирк"
15 октября в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"
15 октября в Свободном театре –"Жизнь других"
15 октября в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием"
15 октября в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконие"
© photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FBСпектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
Спектакль Гамлет / машина Театра киноактера Туманишвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Спектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
© photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FB
15, 16 октября в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"
15 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"
16 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
16 октября в Театре Ахметели – "Карлсон"
16, 17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
16 октября в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский русский драматический театр им. Грибоедова
Тбилисский русский драматический театр им. Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Тбилисский русский драматический театр им. Грибоедова
© Sputnik / Alexander Imedashvili
16 октября в Свободном театре – "Трое в галстуке и ангел"
16 октября в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"
17 октября в Грибоедовском театре – "Алые паруса"
17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
© photo: Rustaveli Theatre / FBСпектакль "Вано и Нико"
Спектакль Вано и Нико - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Спектакль "Вано и Нико"
© photo: Rustaveli Theatre / FB
17 октября в Свободном Театре – "Кавказский меловой круг"
17 октября в Театре Ахметели - "HELLADOS"
17 октября в Театре Руставели – "Вано и Нико"
17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"
17 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"

Что в кино?

"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Форсаж 9" (боевик, триллер)
"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)
"Злое" (ужасы, детектив)
"После. Глава 3" (драма)
"Главный герой" (остросюжетный, комедия)
"Персона №2" (драма)
"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)
"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)
"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)

Мультфильмы:

"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:48Как реставрируют старые дома в Тбилиси: даруют жизнь или сокращают ее?
13:38"Бледный и вялый" – в партии Саакашвили рассказали о состоянии экс-президента
13:32Эксперты делают неблагоприятные прогнозы по ситуации с ковидом в Грузии
13:17Запад, проиграв в войне, отказывается выплачивать долги
13:06Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме
13:02Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" завершились
12:51Новак о запуске "Северного потока - 2": все зависит от европейцев
12:45Саакашвили не освободят из тюрьмы из-за голодовки - "Грузинская мечта"
12:32Пятнадцатый день голодовки: врачи сообщили о состоянии Саакашвили
12:16COVID-статистика Грузии: тяжелых пациентов стало больше
11:46Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с украинским клубом
11:16Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Црвены Звезды"
11:11Минюст Грузии подтвердил гибель двух заключенных в руставской тюрьме
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 270
10:44Билла Клинтона госпитализировали: что с экс-президентом США?
10:29Двое заключенных погибли при пожаре в руставской тюрьме – СМИ
10:28В России стартовала перепись населения
10:12Жители нескольких районов Тбилиси остались без газа
10:07"Конец пандемии": в Тбилиси открывается необычная выставка
09:36Почему США вернулись в Совет ООН по правам человека