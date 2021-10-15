Уикенд по-тбилисски: куда пойти 15-17 октября в столице
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Рабочая неделя подошла к концу, а значит пришло время традиционной афиши самых интересных мероприятий, которую Sputnik Грузия готовит для своих читателей
Кино, театр, живопись, подготовка к Хеллоуину и Тбилисоба, спорт, релакс и многое другое - выбирайте на свой вкус и проводите выходные с пользой для души и тела.
Пойти на "научный Хеллоуин"
Празднование Хэллоуина в Новосибирске
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev/
Когда: 16 октября, 14:00
Где: центр Феникс (пр. Руставели, 18)
Праздник Хэллоиун, который так любят дети, да и взрослые тоже, уже совсем скоро. Но почему бы не отметить его уже сейчас, к тому же в такой "полезной" форме. Организаторы мероприятия обещают веселое мероприятие для детей, где можно будет окунуться в атмосферу мистики, от которой по коже забегают веселые мурашки. Научные опыты, которые только подчеркнут атмосферу праздника, полностью безопасны.
Вспомнить былое
Когда: 15 октября, 19:00
Где: Alibi Arena (Земо Поничала)
После паузы длинною в год, мероприятие, посвященное 90-м годам, а именно музыке и атмосфере той эпохи, вновь возвращается. Любителей старой музыки обрадует тот факт, что выступать будут известные грузинские артисты того времени – Лела Цурцумия, Мераб Сепашвили, Кабу, Ачико Мепаридзе, Тика Джамбурия и другие. В качестве ведущего предстанет актер Дута Схиртладзе.
Посмотреть фильм на немецком языке
Когда: 15 октября, 18:30
Где: кафе Мзиури
В рамках месяца немецкого языка, парк Мзиури приглашает на показ немецко-французского фильма "Транзит" (2018). По сюжету картины, немецкие войска находятся близ Парижа и в последний момент Георг убегает в Марсель. В его багаже хранятся рукописи, письма и мексиканская виза писателя Вайделя, который покончил с собой. Под личностью Вайделя Георг пытается покинуть страну, но застревает в отеле. А когда встречает таинственную Мари, его планы меняются. Фильм основан на автобиографическом романе Анны Зегерс. Фильм покажут на немецком языке с английскими субтитрами.
Пойти на вечер аниме
© AFP / Roslan RahmanКосплеер на Азиатском аниме-фестивале в Сингапуре
Косплеер на Азиатском аниме-фестивале в Сингапуре
© AFP / Roslan Rahman
Когда: 16 октября, 17:00
Где: Nozomi BAR (пр. Агмашенебели, 12)
Любителям аниме предлагаем провести атмосферный вечер за просмотром аниме "Мой сосед Тоторо". Там вас угостят и попкорном, заодно найдете единомышленников и новых друзей.
Узнать, кто быстрее
Московский марафон 2015
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Когда: 17 октября, 10:00
Где: Крцаниси
Организаторы мероприятия поставили забавный вопрос: кто быстрее поднимется на крутом подъеме – велосипед или бегун? Для этого они выбрали один из самых крутых подъемов Крацаниси. Забавный вызов, который вы можете принять вместе с друзьями.
Насладиться "Жизнью и смертью Помпеи"
© photo: courtesy of Georgian National MuseumВыставка "Жизнь и смерть - великие Помпеи"
Выставка "Жизнь и смерть - великие Помпеи"
© photo: courtesy of Georgian National Museum
Когда: до 8 ноября
Где: Музей им. С. Джанашия (пр. Руставели, 3)
Уникальную выставку "Жизнь и смерть – великие Помпеи" теперь можно увидеть и в Тбилиси. Посетители музея будут перенесены в мир, оживляющий повседневную жизнь одного из городов древней Италии I века н. э. На выставке представлены гипсовые модели погибших в результате извержения вулкана, керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.
Попробовать каллиграфическую медитацию
Медитация на природе
Когда: 16 октября, 16:00
Где: Z-bébé Family Center (ул. Н. Жвания, 28)
Это практика на стыке двух дисциплин – йоги и каллиграфии, союз тела и духа. Многие слышали, что польза от занятий каллиграфией неоценима. Она учит умению концентрироваться, самодисциплине, улучшает общий эмоциональный фон, увеличивает скорость восприятия и запоминания информации, развивает мелкую моторику рук и мыслительные процессы в целом. Не благодарите!
Окунуться в праздник
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПраздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Когда: 16 октября
Где: Rigi Gastrodouqan (Саарбрюкенская площадь)
Rigi Gastrodouqan приглашает гостей отметить праздник Тбилисоба. Там вы сможете отведать грузинского вина, национальную кухню, повеселиться и даже потанцевать под электронную музыку с грузинскими мотивами.
Увидеть "Конец пандемии"
© Facebook / Silk Factory StudioКартина художника Отиа Чагелишвили
Картина художника Отиа Чагелишвили
© Facebook / Silk Factory Studio
Когда: 15 октября, 17:00
Где: Silk Factory Studio (ул. Костава, 59)
Все порядком уже устали от пандемии коронавируса. И если вживую пока мы не можем насладиться моментом конца эпидемии, то хоть на выставке взгляните! Художник Отиа Чагелишвили представил свое видение финала пандемии, которое сможет увидеть каждый.
Что в театре?
15, 16, 17 октября в Театре кукол – "Цирк"
15 октября в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"
15 октября в Свободном театре –"Жизнь других"
15 октября в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием"
15 октября в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконие"
© photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FBСпектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
Спектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
15, 16 октября в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"
15 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"
16 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
16 октября в Театре Ахметели – "Карлсон"
16, 17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
16 октября в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"
Тбилисский русский драматический театр им. Грибоедова
16 октября в Свободном театре – "Трое в галстуке и ангел"
16 октября в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"
17 октября в Грибоедовском театре – "Алые паруса"
17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
Спектакль "Вано и Нико"
17 октября в Свободном Театре – "Кавказский меловой круг"
17 октября в Театре Ахметели - "HELLADOS"
17 октября в Театре Руставели – "Вано и Нико"
17 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"
17 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"
Что в кино?
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Форсаж 9" (боевик, триллер)
"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)
"Злое" (ужасы, детектив)
"После. Глава 3" (драма)
"Главный герой" (остросюжетный, комедия)
"Персона №2" (драма)
"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)
"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)
"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)
Мультфильмы:
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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