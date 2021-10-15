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В Грузии строят новую дорогу на Верхний Ларс: проблема заторов будет решена
В Грузии строят новую дорогу на Верхний Ларс: проблема заторов будет решена
На Военно-Грузинской дороге началось строительство нового тоннеля на участке Квешети-Коби для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения. Подробнее о... 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T20:09+0400
2021-10-15T20:09+0400
грузия
видео
мультимедиа
военно-грузинская дорога
строительство
видео-новости из грузии
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Квешети-Коби – это объездной путь на участке Коби-Гудаури на Военно-Грузинской дороге. В зимний период там часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается.Проектом предусмотрено строительство дороги протяженностью 22,7 километра, а также шести мостов и пяти тоннелей. В их числе будет проложен новый девятикилометровый тоннель под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать в дороге по пути к КПП "Верхний Ларс".
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грузия, видео, мультимедиа, военно-грузинская дорога, строительство, видео-новости из грузии, видео

В Грузии строят новую дорогу на Верхний Ларс: проблема заторов будет решена

20:09 15.10.2021
279
© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili / Anna Anastasiadi
На Военно-Грузинской дороге началось строительство нового тоннеля на участке Квешети-Коби для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения. Подробнее о значении нового проекта в региональном масштабе смотрите в видео Sputnik Грузия
Квешети-Коби – это объездной путь на участке Коби-Гудаури на Военно-Грузинской дороге. В зимний период там часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается.
Проектом предусмотрено строительство дороги протяженностью 22,7 километра, а также шести мостов и пяти тоннелей. В их числе будет проложен новый девятикилометровый тоннель под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.
Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать в дороге по пути к КПП "Верхний Ларс".
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