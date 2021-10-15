https://sputnik-georgia.ru/20211015/v-rossii-startovala-perepis-naseleniya-260570749.html
В России стартовала перепись населения
В России стартовала перепись населения
Это третья перепись населения в современной истории России – две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T10:28+0400
2021-10-15T10:28+0400
2021-10-15T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Всероссийская перепись населения, которая из-за эпидемии коронавируса многократно переносилась, начинается в пятницу, 15 октября, пишет РИА Новости.Сбор сведений о жителях Российской Федерации продлится до 14 ноября.Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю России она войдет как первая цифровая – при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.В Грузии начинается подготовка к всеобщей переписи населения >>>Привычный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.Ранее Росстат отмечал, что сбор подавляющего большинства данных переписи в цифровом виде существенно облегчит передачу и дальнейшую обработку информации.Особые мерыОсуществление переписи в условиях пандемии коронавируса требует особых мер безопасности и участников, и персонала. Как рассказал накануне старта переписи Росстат, переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, кроме того, они получат необходимый набор средств индивидуальной защиты.Во время набора переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом – уже переболевшим или вакцинированным от COVID-19. Все переписчики застрахованы, в том числе и на случай заболевания коронавирусной инфекцией.Какие вопросыНасчет переписного листа – в нем 33 вопроса. Участникам переписи предложат рассказать о себе такие сведения как пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, семейный статус, количество детей и занятость. Спрашивать о размере дохода не будут, но зададут вопрос о его источнике – заработная плата, пенсия, пособие или стипендия. Переписать можно не только себя, но и всех членов семьи.Что касается временно проживающих в России, их также перепишут. В их опроснике семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.Сам процесс переписи проходит конфиденциально, и необходимости предъявлять документы нет. В Росстате предупреждают: если переписчик просит показать документы или спрашивает об уровне дохода – стоит насторожиться. Также стоит помнить, что перепись не проводят по телефону.У переписчиков будет узнаваемая форма – уникальная накидка с логотипом Всероссийской переписи населения. Кроме того, у каждого из них будет официальное удостоверение.Смысл переписиДанные, полученные по итогам переписи, будут использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, государственной поддержки, а также строительства школ, больниц, жилья и дорог.Соотношение мужчин и женщин в странах Европы >>>Отмечается, что предварительные итоги переписи о численности и возрастно-половом состоянии населения станут известны в апреле 2022 года. Ожидается, что окончательные итоги переписи опубликуют в четвертом квартале 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, в мире, новости из россии
В России стартовала перепись населения
10:28 15.10.2021 (обновлено: 10:40 15.10.2021)
Это третья перепись населения в современной истории России – две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах.
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik.
Всероссийская перепись населения, которая из-за эпидемии коронавируса многократно переносилась, начинается в пятницу, 15 октября, пишет РИА Новости
.
Сбор сведений о жителях Российской Федерации продлится до 14 ноября.
Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю России она войдет как первая цифровая – при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Привычный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.
Ранее Росстат отмечал, что сбор подавляющего большинства данных переписи в цифровом виде существенно облегчит передачу и дальнейшую обработку информации.
Особые меры
Осуществление переписи в условиях пандемии коронавируса требует особых мер безопасности и участников, и персонала. Как рассказал накануне старта переписи Росстат, переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, кроме того, они получат необходимый набор средств индивидуальной защиты.
Министерством здравоохранения России и Роспотребнадзором также были подготовлены специальные инструкции и для переписных участков, и для тех, кто будет работать "в поле". Так, в числе рекомендаций – соблюдение социальной дистанции на переписных участках, контроль температуры сотрудников, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения.
Во время набора переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом – уже переболевшим или вакцинированным от COVID-19. Все переписчики застрахованы, в том числе и на случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Какие вопросы
Насчет переписного листа – в нем 33 вопроса. Участникам переписи предложат рассказать о себе такие сведения как пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, семейный статус, количество детей и занятость. Спрашивать о размере дохода не будут, но зададут вопрос о его источнике – заработная плата, пенсия, пособие или стипендия. Переписать можно не только себя, но и всех членов семьи.
Кроме того, есть блок вопросов о жилищных условиях: переписчиков будет интересовать информация о времени постройки дома, общей площади квартиры или дома, количестве комнат и так далее. По оценке Росстата, обычная семья потратит на участие в переписи около 10-15 минут.
Что касается временно проживающих в России, их также перепишут. В их опроснике семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.
Сам процесс переписи проходит конфиденциально, и необходимости предъявлять документы нет. В Росстате предупреждают: если переписчик просит показать документы или спрашивает об уровне дохода – стоит насторожиться. Также стоит помнить, что перепись не проводят по телефону.
У переписчиков будет узнаваемая форма – уникальная накидка с логотипом Всероссийской переписи населения. Кроме того, у каждого из них будет официальное удостоверение.
Смысл переписи
Данные, полученные по итогам переписи, будут использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, государственной поддержки, а также строительства школ, больниц, жилья и дорог.
Отмечается, что предварительные итоги переписи о численности и возрастно-половом состоянии населения станут известны в апреле 2022 года. Ожидается, что окончательные итоги переписи опубликуют в четвертом квартале 2022 года.
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