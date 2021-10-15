https://sputnik-georgia.ru/20211015/zaschitnik-sbornoy-gruzii-po-futbolu-podpisal-kontrakt-s-ukrainskim-klubom-260573811.html

Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с украинским клубом

Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с украинским клубом

Контракт между 29-летним футболистом из Грузии и украинским клубом рассчитан до конца сезона 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Защитник сборной Грузии Саба Кверквелия подписал контракт с харьковским "Металлистом 1925", говорится в сообщении на сайте украинского клуба.Срок соглашения между 29-летним Кверквелия и "Металлистом 1925" рассчитан до конца сезона. Финансовая сторона сделки не сообщается."Саба квалифицированный и опытный футболист, который провел за национальную сборную больше 40 матчей. Поиграл он и в чемпионате России. Думаю, его приход – отличное усиление нашей команды, особенно с учетом того, какие непростые матчи нам предстоят. У нас есть определенный дефицит в обороне, поэтому мы будем опираться на Сабу", – прокомментировал переход грузинского защитника главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов.Свое первое интервью пресс-службе клуба дал и сам Кверквелия."Я много знаю об Украине – у меня здесь есть хорошие друзья. В частности, Тарас Михалик, с которым мы вместе играли за московский "Локомотив". С ребятами из команды уже познакомился – отличный коллектив. Мне здесь все нравится и здесь есть все для футбола. Что касается чемпионата Украины, то всегда, когда была возможность, смотрел матчи первенства", – сказал Кверквелия.Затронул Кверквелия и тему национальной сборной, за которую в этом году провел только один матч. Защитник сыграл в товарищеском матче против Румынии (2:1)."Одна из моих главных целей – вернуться в состав сборной Грузии, за которую я играю очень давно. Выступать за свою страну мечтает каждый футболист. Конечно, это не единственная цель, почему я приехал сюда – еще несколько лет хочу поиграть в футбол на хорошем уровне", – сказал Кверквелия.Последним клубом, за который выступал Кверквелия, был "Ротор". После того как в конце прошлого сезона волгоградская команда выбыла из российской премьер-лиги и опустилась в ФНЛ, Кверквелия покинул "Ротор" и с тех пор был без клуба.Практически всю свою карьеру Кверквелия провел в чемпионате России, выступая за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Также была непродолжительная аренда в "Нефтехимик".В составе сборной Грузии Кверквелия провел 42 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Дебют защитника за национальную команду состоялся в марте 2014 года в тест-матче против Лихтенштейна (2:0).Что касается "Металлиста 1925", то в чемпионате Украины клуб занимает восьмое место после X сыгранных туров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, украина, футбол, саба кверквелия, грузинские спортсмены на международной арене