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https://sputnik-georgia.ru/20211015/zaschitnik-sbornoy-gruzii-po-futbolu-podpisal-kontrakt-s-ukrainskim-klubom-260573811.html
Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с украинским клубом
Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с украинским клубом
Контракт между 29-летним футболистом из Грузии и украинским клубом рассчитан до конца сезона 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T11:46+0400
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саба кверквелия
грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Защитник сборной Грузии Саба Кверквелия подписал контракт с харьковским "Металлистом 1925", говорится в сообщении на сайте украинского клуба.Срок соглашения между 29-летним Кверквелия и "Металлистом 1925" рассчитан до конца сезона. Финансовая сторона сделки не сообщается."Саба квалифицированный и опытный футболист, который провел за национальную сборную больше 40 матчей. Поиграл он и в чемпионате России. Думаю, его приход – отличное усиление нашей команды, особенно с учетом того, какие непростые матчи нам предстоят. У нас есть определенный дефицит в обороне, поэтому мы будем опираться на Сабу", – прокомментировал переход грузинского защитника главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов.Свое первое интервью пресс-службе клуба дал и сам Кверквелия."Я много знаю об Украине – у меня здесь есть хорошие друзья. В частности, Тарас Михалик, с которым мы вместе играли за московский "Локомотив". С ребятами из команды уже познакомился – отличный коллектив. Мне здесь все нравится и здесь есть все для футбола. Что касается чемпионата Украины, то всегда, когда была возможность, смотрел матчи первенства", – сказал Кверквелия.Затронул Кверквелия и тему национальной сборной, за которую в этом году провел только один матч. Защитник сыграл в товарищеском матче против Румынии (2:1)."Одна из моих главных целей – вернуться в состав сборной Грузии, за которую я играю очень давно. Выступать за свою страну мечтает каждый футболист. Конечно, это не единственная цель, почему я приехал сюда – еще несколько лет хочу поиграть в футбол на хорошем уровне", – сказал Кверквелия.Последним клубом, за который выступал Кверквелия, был "Ротор". После того как в конце прошлого сезона волгоградская команда выбыла из российской премьер-лиги и опустилась в ФНЛ, Кверквелия покинул "Ротор" и с тех пор был без клуба.Практически всю свою карьеру Кверквелия провел в чемпионате России, выступая за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Также была непродолжительная аренда в "Нефтехимик".В составе сборной Грузии Кверквелия провел 42 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Дебют защитника за национальную команду состоялся в марте 2014 года в тест-матче против Лихтенштейна (2:0).Что касается "Металлиста 1925", то в чемпионате Украины клуб занимает восьмое место после X сыгранных туров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, украина, футбол, саба кверквелия, грузинские спортсмены на международной арене

Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с украинским клубом

11:46 15.10.2021 (обновлено: 12:16 15.10.2021)
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© FC / Georgian Football FederationСаба Кверквелия в форме Сборной Грузии
Саба Кверквелия в форме Сборной Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© FC / Georgian Football Federation
Контракт между 29-летним футболистом из Грузии и украинским клубом рассчитан до конца сезона
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Защитник сборной Грузии Саба Кверквелия подписал контракт с харьковским "Металлистом 1925", говорится в сообщении на сайте украинского клуба.
Срок соглашения между 29-летним Кверквелия и "Металлистом 1925" рассчитан до конца сезона. Финансовая сторона сделки не сообщается.
"Саба квалифицированный и опытный футболист, который провел за национальную сборную больше 40 матчей. Поиграл он и в чемпионате России. Думаю, его приход – отличное усиление нашей команды, особенно с учетом того, какие непростые матчи нам предстоят. У нас есть определенный дефицит в обороне, поэтому мы будем опираться на Сабу", – прокомментировал переход грузинского защитника главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов.
© FC / FC Metalist 1925 Саба Кверквелия в форме клуба "Металлист 1925"
 Саба Кверквелия в форме клуба Металлист 1925 - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
Саба Кверквелия в форме клуба "Металлист 1925"
© FC / FC Metalist 1925
Свое первое интервью пресс-службе клуба дал и сам Кверквелия.
"Я много знаю об Украине – у меня здесь есть хорошие друзья. В частности, Тарас Михалик, с которым мы вместе играли за московский "Локомотив". С ребятами из команды уже познакомился – отличный коллектив. Мне здесь все нравится и здесь есть все для футбола. Что касается чемпионата Украины, то всегда, когда была возможность, смотрел матчи первенства", – сказал Кверквелия.
Затронул Кверквелия и тему национальной сборной, за которую в этом году провел только один матч. Защитник сыграл в товарищеском матче против Румынии (2:1).
"Одна из моих главных целей – вернуться в состав сборной Грузии, за которую я играю очень давно. Выступать за свою страну мечтает каждый футболист. Конечно, это не единственная цель, почему я приехал сюда – еще несколько лет хочу поиграть в футбол на хорошем уровне", – сказал Кверквелия.
Последним клубом, за который выступал Кверквелия, был "Ротор". После того как в конце прошлого сезона волгоградская команда выбыла из российской премьер-лиги и опустилась в ФНЛ, Кверквелия покинул "Ротор" и с тех пор был без клуба.
Практически всю свою карьеру Кверквелия провел в чемпионате России, выступая за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Также была непродолжительная аренда в "Нефтехимик".
В составе сборной Грузии Кверквелия провел 42 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Дебют защитника за национальную команду состоялся в марте 2014 года в тест-матче против Лихтенштейна (2:0).
Что касается "Металлиста 1925", то в чемпионате Украины клуб занимает восьмое место после X сыгранных туров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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