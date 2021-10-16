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https://sputnik-georgia.ru/20211016/aktsiya-s-trebovaniem-osvobozhdeniya-saaakashvili-pererosla-v-stolknovenie-s-politsiey-260613090.html
Акция с требованием освобождения Саакашвили переросла в столкновение с полицией
Акция с требованием освобождения Саакашвили переросла в столкновение с полицией
Столкновение с полицией началось после того, как участники решили расклеить стикеры на здании бизнес-центра Бидзины Иванишвили 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T19:13+0400
2021-10-16T19:46+0400
происшествия
новости
грузия
бидзина иванишвили
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Акция гражданских активистов у здания бизнес-центра основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили с требованием освобождения экс-президента Михаила Саакашвили переросла в столкновение с полицией.Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.Несколько десятков человек собрались у бизнес-центра с растяжкой "Свободу Мише".Столкновение с полицией началось после того, как участники решили расклеить стикеры на здании.В результате было задержаны три активиста.На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, бидзина иванишвили, акция протеста, возвращение и арест саакашвили

Акция с требованием освобождения Саакашвили переросла в столкновение с полицией

19:13 16.10.2021 (обновлено: 19:46 16.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Столкновение с полицией началось после того, как участники решили расклеить стикеры на здании бизнес-центра Бидзины Иванишвили
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Акция гражданских активистов у здания бизнес-центра основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили с требованием освобождения экс-президента Михаила Саакашвили переросла в столкновение с полицией.
Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.
Несколько десятков человек собрались у бизнес-центра с растяжкой "Свободу Мише".
Столкновение с полицией началось после того, как участники решили расклеить стикеры на здании.
В результате было задержаны три активиста.
На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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