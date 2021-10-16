https://sputnik-georgia.ru/20211016/bakinskiy-zoopark-vnov-nachal-prinimat-posetiteley---video-260471370.html

Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей — видео

Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей — видео

Новый Бакинский зоопарк – это современный комплекс, где создана искусственная среда, максимально приближенная к естественным условиям проживания для животных... 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T17:32+0400

2021-10-16T17:32+0400

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видео

азербайджан

мультимедиа

животные

зоопарк

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Всего за четыре года зоопарк превратился в уникальную, современную урбанистическую экосистему, сообщает Sputnik Азербайджан.Деятельность зоопарка включает охрану окружающей среды, в том числе редких и исчезающих видов, воспроизводство, исследования, направленные на улучшение условий содержания животных в соответствии с требованиями, информирование людей в области сохранения дикой природы и биоразнообразия.В настоящее время в зоопарке проживают 125 видов животных, 22 из которых занесены в Красную книгу.

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