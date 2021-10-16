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Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей — видео
Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей — видео
Новый Бакинский зоопарк – это современный комплекс, где создана искусственная среда, максимально приближенная к естественным условиям проживания для животных... 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T17:32+0400
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Всего за четыре года зоопарк превратился в уникальную, современную урбанистическую экосистему, сообщает Sputnik Азербайджан.Деятельность зоопарка включает охрану окружающей среды, в том числе редких и исчезающих видов, воспроизводство, исследования, направленные на улучшение условий содержания животных в соответствии с требованиями, информирование людей в области сохранения дикой природы и биоразнообразия.В настоящее время в зоопарке проживают 125 видов животных, 22 из которых занесены в Красную книгу.
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Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей — видео

17:32 16.10.2021 (обновлено: 17:53 16.10.2021)
281
© video: Sputnik
Новый Бакинский зоопарк – это современный комплекс, где создана искусственная среда, максимально приближенная к естественным условиям проживания для животных. Смотрите подробности в видео
Всего за четыре года зоопарк превратился в уникальную, современную урбанистическую экосистему, сообщает Sputnik Азербайджан.
Деятельность зоопарка включает охрану окружающей среды, в том числе редких и исчезающих видов, воспроизводство, исследования, направленные на улучшение условий содержания животных в соответствии с требованиями, информирование людей в области сохранения дикой природы и биоразнообразия.
В настоящее время в зоопарке проживают 125 видов животных, 22 из которых занесены в Красную книгу.
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