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Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей — видео
Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей — видео
Новый Бакинский зоопарк – это современный комплекс, где создана искусственная среда, максимально приближенная к естественным условиям проживания для животных... 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T17:32+0400
2021-10-16T17:32+0400
2021-10-16T17:53+0400
видео
азербайджан
мультимедиа
животные
зоопарк
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Всего за четыре года зоопарк превратился в уникальную, современную урбанистическую экосистему, сообщает Sputnik Азербайджан.Деятельность зоопарка включает охрану окружающей среды, в том числе редких и исчезающих видов, воспроизводство, исследования, направленные на улучшение условий содержания животных в соответствии с требованиями, информирование людей в области сохранения дикой природы и биоразнообразия.В настоящее время в зоопарке проживают 125 видов животных, 22 из которых занесены в Красную книгу.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, азербайджан, мультимедиа, животные, зоопарк, видео
Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей — видео
17:32 16.10.2021 (обновлено: 17:53 16.10.2021)
Новый Бакинский зоопарк – это современный комплекс, где создана искусственная среда, максимально приближенная к естественным условиям проживания для животных. Смотрите подробности в видео
Всего за четыре года зоопарк превратился в уникальную, современную урбанистическую экосистему, сообщает Sputnik Азербайджан
.
Деятельность зоопарка включает охрану окружающей среды, в том числе редких и исчезающих видов, воспроизводство, исследования, направленные на улучшение условий содержания животных в соответствии с требованиями, информирование людей в области сохранения дикой природы и биоразнообразия.
В настоящее время в зоопарке проживают 125 видов животных, 22 из которых занесены в Красную книгу.