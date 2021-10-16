https://sputnik-georgia.ru/20211016/chernyy-lev--novaya-stranitsa-v-istorii-gruzinskogo-regbi-260605784.html

"Черный лев" – новая страница в истории грузинского регби

"Черный лев" – новая страница в истории грузинского регби

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия перед игрой грузинских регбистов с израильской командой в рамках Суперкубка Европы размышляет о пользе турнира для... 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T11:54+0400

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В добрый путь, "Черный Лев"!Носящая название Rugby Europe и заправляющая континентальным регби организация затеяла новый турнир – Суперкубок Европы. Изначально планировалось привлечь для участия в этом клубном соревновании 8 команд – по одной из восьми ведущих регбийных наций.Речь, естественно, о нациях, находящихся вне "Кубка Шести Наций", т. е. о странах так называемого второго регбийного уровня. Однако Румыния и Германия отказались от участия в этом начинании, и вместо них Rugby Europe пригласили тех, у кого оказалось достаточно финансов. Поэтому в Суперкубке участвует вторая российская команда и франшиза из... Израиля.Об этом неожиданном решении чуть позже. Организаторы турнира разделили участников по региональному принципу, на две группы - Западную и Восточную, причем и неспециалисту понятно, что Восток на порядок сильнее Запада, однако – несправедливость – одна из неотъемлемых составляющих современного регби. Первый квартет составили "Кастилья И Леон Иберианс" (Испания), "Лузитануш" (Португалия), "Брюссельс Дэвилс" (Бельгия) и "Дельта" (Нидерланды), второй – "Блэк Лайонс" или "Черный Лев" (Грузия), "Енисей-СТМ" (Россия), "Локомотив-Пенза" (Россия) и "Тель-Авив Хит" (Израиль).Почему "Черный Лев"?Вот мы и подошли к главной интриге данной темы. Грузия и "Черный Лев"? На самом деле все очень просто: в Союзе регби Грузии приняли весьма оригинальное решение в процессе создания первой отечественной регбийной франшизы, назвав ее в честь персонажа шедевра гениального Нико Пиросмани. Логотип команды повторяет контуры льва, изображенного на картине великого грузинского художника.Создание этой команды было исполнением чуть ли не заветной мечты поклонников грузинского регби, развитие которого зашло в тупик – на втором регбийном уровне у Грузии давным давно не осталось конкурентов, "Лелос" раз за разом выигрывают чемпионаты Европы, в мировом рейтинге находятся стабильно выше Италии, входящей в элиту, куда, в свою очередь, грузин принимать не хочет никто...В чем же суть этого Суперкубка? По замыслу Rugby Europe и соавтора начинания World Rugby, этот турнир призван для повышения уровня мастерства среди его участников. Автору этих строк все это кажется довольно сомнительным в отношении грузин, да и красноярскому "Енисею" польза будет минимальная, так как бессменный чемпион России последних лет уже успел поиграть в турнире рангом выше – в Кубке Вызова, где, кстати, даже сумел выиграть пару встреч с командами из элитных лиг Европы.Так какой же все-таки смысл в участии для "Черного Льва"? Тут, пожалуй, следует провести параллель с аргентинской франшизой "Хагуарес", которая специально была создана для участия в сильнейшем клубном турнире планеты – Супер Регби. Затея явно оправдала себя – поварившись среди избранных регбийного мира сего, аргентинцы в итоге добились ошеломляющего успеха в упомянутом турнире, а сборная этой страны выросла настолько, что в так называемом Кубке Четырех Наций стала время от времени побеждать австралийцев и южноафриканцев. Потом пришла победа над самой Новой Зеландией на ее же поле!Но то – рост среди сильнейших, а в нашем случае, боюсь, расти будут наши соперники...В чем польза от Суперкубка?Полагаю, единственная польза для игроков, вошедших в состав "Черного Льва"– это повышение тонуса и более качественная подготовка к матчам национальной сборной, что в последнее время было серьезной проблемой для регбистов из клубов чемпионата Грузии. Ведь отнюдь не все "Лелос" играют в элитных французских клубах, и в особенности это касается игроков задней линии.Кстати, в заявке на первый матч грузинской франшизы 13 из 23 человек – игроки национальной сборной Грузии. Вот вам и практический бенефит от Суперкубка.Так или иначе, сегодня в 17:00 перевернется новая страница в истории грузинского регби. На регбийном стадионе "Авчала" первая в истории грузинская франшиза проведет первый и исторический матч в рамках Суперкубка Европы. Первый соперник наших ребят – команда из Израиля. "Регби" и "Израиль" создают серьезный диссонанс, однако следует принять во внимание то обстоятельство, что в составе "Тель-Авивской Жары" один или два израильтянина. Остальные – настоящие мастера из Южной Африки, Фиджи, Намибии и Англии!.. Причем, большинство из них имеет опыт игры в элитных турнирах планеты. Но другой вопрос, насколько они сумеют притереться друг к другу и стать полноценной командой на тренировках без игровой практики?Что касается нашей команды, планируется со временем сделать ее базовой для национальной сборной, поэтому тренерский штаб "Льва" и "Лелос" состоит из одних и тех же специалистов. И что особенно приятно, к подготовке команды постепенно подключается ее главный тренер Леван Маисашвили, проходящий курс реабилитации после тяжелейшей болезни, связанной с вирусом COVID-19. К слову, капитан команды также неизменен – Мераб Шарикадзе.И пару слов о формате соревнования. Команды, занявшие в своих подгруппах первое-второе места, выходят в полуфинал, где пары определяются по принципу "победитель Востока – вторая команда Запада и победитель Запада – вторая команда Востока". Все это – в апреле 2022-го, финал – в мае, причем на поле команды, завершившей групповой турнир с лучшими показателями.Итак, в добрый путь, "Черный Лев"!

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спорт, грузия, аналитика, колумнисты, регби