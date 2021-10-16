https://sputnik-georgia.ru/20211016/covid-statistika-gruzii-chislo-infitsirovannykh-prodolzhaet-rasti-260606379.html

COVID-статистика Грузии: число инфицированных продолжает расти

COVID-статистика Грузии: число инфицированных продолжает расти

На данный момент в Грузии состояние 1 180 пациентов тяжелое, из них 252 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T14:01+0400

2021-10-16T14:01+0400

2021-10-16T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 62 994 теста на коронавирус: 41 001 – на антиген, 21 993 – ПЦР-теста, и выявлено 5 076 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 657 753 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 126 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 609 987 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 44 человека, а с начала пандемии – 9 440.Из 5 076 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 599. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 38 300 активных случаев, из них 5 176 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 180 пациентов тяжелое, из них 252 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 922 пациента находятся в ковид-гостиницах. 32 202 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 59 человек, в самоизоляции – 28 386.Показатель положительности по данным на 15 октября составляет 8,06%, за две недели – 8,04%, за семь дней – 8,77%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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