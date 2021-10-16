https://sputnik-georgia.ru/20211016/denezhnye-perevody-ot-migrantov-v-gruziyu-prodolzhayut-rasti-260603930.html

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти

В сентябре 2021 года объем денежных переводов из России составил более 38 миллионов долларов – 18,4% от общего объема поступивших в Грузию средств 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T09:01+0400

2021-10-16T09:01+0400

2021-10-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2021 года выросли на 8,8% по сравнению с августом прошлого года и составили 209,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.В сентябре больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны перечислено 38,6 миллиона долларов – 18,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2021 года денежных переводов поступило на 9,8% больше, чем за тот же период прошлого года.Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, в июне вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.Сколько валюты прислали в ГрузиюОбъем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за девять месяцев 2021 года вырос на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 706 миллионов долларов.Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из РФ в январе-сентябре составил 301,1 миллиона долларов – 17,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из России с начала 2021 года денежных переводов поступило на 17,5% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты выслали из ГрузииВ сентябре из Грузии за границу перевели 29,2 миллиона долларов, что на 16,6% больше, чем за тот же месяц 2020 года.За первые девять месяцев 2021 года из Грузии за границу перевели 221,5 миллиона долларов, что на 25,4% больше, чем за тот же период 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, денежные переводы, национальный банк грузии