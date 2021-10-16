https://sputnik-georgia.ru/20211016/endokrinolog-o-posledstviyakh-golodaniya-na-soke-i-mede-saakashvili-dolgo-ne-protyanet-260612082.html

Эндокринолог о последствиях голодания: на соке и меде Саакашвили долго не протянет

Эндокринолог о последствиях голодания: на соке и меде Саакашвили долго не протянет

Максимальный срок голодания зависит от организма и ограничивается 40 днями, отметила врач 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T18:30+0400

2021-10-16T18:30+0400

2021-10-16T18:58+0400

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Человек не может прожить долго, употребляя лишь мед и соки, хоть это и продлит срок голодания, заявила в интервью Sputnik Грузия эндокринолог Тамар Зерекидзе.Тема голодания стала особо актуальной после объявления голодовки экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В знак протеста против своего нахождения в тюрьме бывший глава государства голодает уже 16-й день. По данным адвокатов, президент употребляет только соки и воду с медом.Если в таких условиях не перестать голодать, исход будет печальным, отметила она. В то же время, по мнению эндокринолога, голодание в целом негативно влияет на организм."Когда дело касается принудительного ограничения калорий, и человек неполноценно питается, через определенное время – неделю или две – возникают разные изменения: анемия, снижение иммунитета, повышается риск к возникновению инфекционных заболеваний, и в конечном итоге организм легко заболевает. В результате голодания и нехватки калорий могут наступить серьезные осложнения", – отметила Зерекидзе.Эндокринолог пояснила, что от обезвоживания организму может угрожать смерть уже через несколько дней, однако максимальный срок голодания зависит от организма и ограничивается 40 днями."В целом, сказать сколько протянет человек во время голодания очень сложно, поскольку это связано со множеством факторов и является очень индивидуальным вопросом. Имеет значение возраст человека, его здоровье, то, как он начал период голодания. Это может продлиться максимум до 40 дней", – сказала она.Зерекидзе также рассказала, что происходит с человеком во время голодания."Во время голодания организм начинает тратить глюкозу, затем он переходит на сжигание жиров. После того, как запас жировых тканей полностью будет израсходован, организм начинает вырабатывать энергию за счет белков, то есть он уже использует энергию из мышц и выходит, что организм разрушает себя же для того, чтобы найти источник энергии. Дальше уже происходит нарушение метаболизма, температуры тела, функции почек, понижается иммунная система, пациент не может концентрироваться, нарушается функция разных органов и тканей, могут развиться галлюцинации, аритмия сердца, и в конце концов может наступить смерть", – пояснила медик.По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, у экс-президента сильный организм. При этом он все же будет находиться под пристальным наблюдением врачей. Для этого Минздрав Грузии создал специальную группу, которая уже во вторник соберет анализы и начнет наблюдение за состоянием экс-президента.Сам Саакашвили согласился на участие врачей, однако голодовку прекращать не собирается.На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили