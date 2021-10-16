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Футболист сборной Грузии помог тульскому "Арсеналу" обыграть "Зенит" в РПЛ
Футболист сборной Грузии помог тульскому "Арсеналу" обыграть "Зенит" в РПЛ
Для грузинского полузащитника гол в ворота "Зенита" стал вторым в чемпионате России 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T19:30+0400
2021-10-16T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили помог своему клубу обыграть питерский "Зенит" 2:1 в XI туре чемпионата России.Давиташвили открыл счет на 54 минуте, воспользовавшись отличной передачей Даниила Хлусевича. На 88 минуте "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы, счет сравнял, но последнее слово осталось за "канонирами". Победный счет в матче установил Кангва, мощно пробивший из-за пределов штрафной площади.Благодаря этой победе "Арсенал" покинул зону стыковых матчей, а "Зенит" потерпел второе подряд поражение в нынешнем розыгрыше РПЛ.Что касается Давиташвили, то для грузинского полузащитника гол в ворота "Зенита" стал вторым в чемпионате России. Давиташвили отличился в матче третьего тура, забив в ворота "Крылья Советов", а "Арсенал" победил со счетом 2:1.Давиташвили перешел в "Арсенал" летом этого года из волгоградского "Ротора". В составе "канониров" атакующий хавбек провел 10 матчей нынешнего розыгрыша РПЛ, пропустив только встречу с московским "Спартаком" (1:1).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол
Футболист сборной Грузии помог тульскому "Арсеналу" обыграть "Зенит" в РПЛ
Для грузинского полузащитника гол в ворота "Зенита" стал вторым в чемпионате России
ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили помог своему клубу обыграть питерский "Зенит" 2:1 в XI туре чемпионата России.
Давиташвили открыл счет на 54 минуте, воспользовавшись отличной передачей Даниила Хлусевича. На 88 минуте "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы, счет сравнял, но последнее слово осталось за "канонирами". Победный счет в матче установил Кангва, мощно пробивший из-за пределов штрафной площади.
Благодаря этой победе "Арсенал" покинул зону стыковых матчей, а "Зенит" потерпел второе подряд поражение в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Что касается Давиташвили, то для грузинского полузащитника гол в ворота "Зенита" стал вторым в чемпионате России. Давиташвили отличился в матче третьего тура, забив в ворота "Крылья Советов", а "Арсенал" победил со счетом 2:1.
Давиташвили перешел в "Арсенал" летом этого года из волгоградского "Ротора". В составе "канониров" атакующий хавбек провел 10 матчей нынешнего розыгрыша РПЛ, пропустив только встречу с московским "Спартаком" (1:1).
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