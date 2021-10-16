Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211016/futbolist-sbornoy-gruzii-pomog-tulskomu-arsenalu-obygrat-zenit-v-rpl-260612770.html
Футболист сборной Грузии помог тульскому "Арсеналу" обыграть "Зенит" в РПЛ
Футболист сборной Грузии помог тульскому "Арсеналу" обыграть "Зенит" в РПЛ
Для грузинского полузащитника гол в ворота "Зенита" стал вторым в чемпионате России 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T19:30+0400
2021-10-16T19:30+0400
спорт
новости
грузия
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/10/260612744_0:0:3406:1916_1920x0_80_0_0_9b144da5c96549c58478c0c965e839b8.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили помог своему клубу обыграть питерский "Зенит" 2:1 в XI туре чемпионата России.Давиташвили открыл счет на 54 минуте, воспользовавшись отличной передачей Даниила Хлусевича. На 88 минуте "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы, счет сравнял, но последнее слово осталось за "канонирами". Победный счет в матче установил Кангва, мощно пробивший из-за пределов штрафной площади.Благодаря этой победе "Арсенал" покинул зону стыковых матчей, а "Зенит" потерпел второе подряд поражение в нынешнем розыгрыше РПЛ.Что касается Давиташвили, то для грузинского полузащитника гол в ворота "Зенита" стал вторым в чемпионате России. Давиташвили отличился в матче третьего тура, забив в ворота "Крылья Советов", а "Арсенал" победил со счетом 2:1.Давиташвили перешел в "Арсенал" летом этого года из волгоградского "Ротора". В составе "канониров" атакующий хавбек провел 10 матчей нынешнего розыгрыша РПЛ, пропустив только встречу с московским "Спартаком" (1:1).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/10/260612744_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_4deaed3a76b19e6efdf7d6667fd02be3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, футбол

Футболист сборной Грузии помог тульскому "Арсеналу" обыграть "Зенит" в РПЛ

19:30 16.10.2021
431
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Арсенал" - "Зенит"
Футбол. РПЛ. Матч Арсенал - Зенит - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
/
Перейти в фотобанк
Для грузинского полузащитника гол в ворота "Зенита" стал вторым в чемпионате России
ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили помог своему клубу обыграть питерский "Зенит" 2:1 в XI туре чемпионата России.
Давиташвили открыл счет на 54 минуте, воспользовавшись отличной передачей Даниила Хлусевича. На 88 минуте "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы, счет сравнял, но последнее слово осталось за "канонирами". Победный счет в матче установил Кангва, мощно пробивший из-за пределов штрафной площади.
Благодаря этой победе "Арсенал" покинул зону стыковых матчей, а "Зенит" потерпел второе подряд поражение в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Что касается Давиташвили, то для грузинского полузащитника гол в ворота "Зенита" стал вторым в чемпионате России. Давиташвили отличился в матче третьего тура, забив в ворота "Крылья Советов", а "Арсенал" победил со счетом 2:1.
Давиташвили перешел в "Арсенал" летом этого года из волгоградского "Ротора". В составе "канониров" атакующий хавбек провел 10 матчей нынешнего розыгрыша РПЛ, пропустив только встречу с московским "Спартаком" (1:1).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
101000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:30Футболист сборной Грузии помог тульскому "Арсеналу" обыграть "Зенит" в РПЛ
19:13Акция с требованием освобождения Саакашвили переросла в столкновение с полицией
19:01Спецпредставитель Генсека НАТО едет в турне по Южному Кавказу
18:30Эндокринолог о последствиях голодания: на соке и меде Саакашвили долго не протянет
18:01В Тбилиси подросток упал с пятого этажа и выжил
17:32Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей – видео
17:30В горной Аджарии построили один из самых больших мостов в Грузии
17:00Первые итоги от ЦИК: вторые туры мэров пройдут в 20 городах Грузии
16:31Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 45%
16:01На участке дороги Парцхиси-Манглиси введут ограничения 17 октября
15:30Три человека погибли и несколько пострадали при землетрясении на Бали
15:01Кандидат в мэры Поти Гиги Угулава заплатит штраф за выход из самоизоляции
14:34"Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию
14:01COVID-статистика Грузии: число инфицированных продолжает расти
13:30В Грузии подводят итоги выборов
13:01В центре Баку загорелся торговый центр
12:26Латвия подарила Грузии более 80 тысяч доз вакцины Pfizer
11:54"Черный лев" – новая страница в истории грузинского регби
11:22Басилашвили обыграл Циципаса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 076