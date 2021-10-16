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Гороскоп на сегодня 17 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 17 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 17 октября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T10:32+0400

2021-10-16T10:32+0400

2021-10-16T10:32+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 17 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнов 17 октября ждет сложный день – им не следует планировать сегодня важные и ответственные дела. Возможны ссоры с коллегами и столкновения с противниками. Благоприятный день в финансовом плане – знак зодиака ожидает незапланированное денежное поступление. Гороскоп советует Овнам больше внимания уделять второй половинке и порадовать неожиданным сюрпризом. Благоприятны сегодня посещение бассейна или прогулки у водоема.Тельцам не следует 17 октября доверять незнакомым людям, которые обещают легкий заработок. Гороскоп советует знаку зодиака ограничить сегодня контакты с окружающими – возможно конфликты, которые приведут к финансовым потерям. Тельцам избавиться от нервного стресса и усталости помогут родные и близкие. Одиноким представителям знака зодиака будет полезно отдохнуть и совершить небольшое путешествие.Близнецам-бизнесменам гороскоп рекомендует 17 октября вложить полученную прибыль в новую сферу. Благоприятно сегодня для покупок и заключения договоров на приобретение недвижимости. Звезды советуют знаку зодиака отправиться сегодня компанией за город – перемена обстановки благотворно отразится на настроении Близнецов. Возможны разногласия с партнером, но гороскоп советует обуздать эмоции и отложить выяснение отношений.Ракам 17 октября нужно всю энергию направить на работу и успех не заставит себя ждать. По гороскопу знаку зодиака не следует сегодня ввязываться в сомнительные авантюры. Лучше больше внимания уделить партнеру, чтобы отношения развивались гармонично. Раки почувствуют сегодня упадок сил, а усталость может стать причиной раздражительности. Поэтому гороскоп советует знаку зодиака побольше отдыхать и позаботиться о своем здоровье.Львов 17 октября ждет удачный день. Они смогут сегодня реализовать все замыслы. Заветные мечты знака зодиака начнут сбываться – гороскоп советует им не упустить свое счастье. Львам-молодоженам лучше прислушиваться к мнению своего партнера, чтобы избежать споров и разногласий. Жизненный потенциал и личное обаяние Львов находятся на высоком уровне, но недавно начавшийся роман знака зодиака будет непродолжительным.По гороскопу Девам 17 октября следует заниматься решением накопившихся проблем и не тратить энергию на мелочи. Подписывать сегодня важные документы и тратить впустую деньги знаку зодиака не нужно. В целом, сегодня день эмоциональных обновлений. Дев ждет встреча с людьми, в обществе которых они чувствуют себя легко и приятно. Одиноким представителям знака зодиака гороскоп предвещает романтическую встречу, которая на долго запомнится.Весам 17 октября не стоит брать кредит или подписывать документы, не ознакомившись с ними предварительно. Семейная жизнь знака зодиака начнет налаживаться – спорных ситуаций станет меньше. Больше внимания Весы должны уделять родителям – почаще звонить им, если навещать регулярно не получается. Чтобы избежать раздражительности и недомогания, гороскоп советует избавиться от причин, вызвавших плохое настроение, а не маскировать их.Скорпионам 17 октября нужно заниматься текущими делами и закрепиться на достигнутых позициях. У знака зодиака может сегодня появиться новый источник дохода, что позволит решить накопившиеся материальные проблемы. Сложнее будет решить семейные проблемы – некоторые поступки Скорпионов послужит поводом для конфликтов. Расслабиться знаку зодиака помогут водные процедуры. Одиноких ожидает романтическое приключение.Стрельцам 17 октября лучше воздержатся от активности. Любое дело сегодня потребует больших затрат времени и труда, однако, результат ожиданий не оправдает. Звезды советуют знаку зодиака подумать о смене рода деятельности, тем более если нет перспектив карьерного роста. День энергетически нестабилен. Возможны конфликты с окружающими. Гороскоп советует знаку зодиака сегодня расслабиться и отдаться чувствам, особенно если новый роман только начинается.Козероги 17 октября будут вынуждены заниматься малоперспективными делами – возможны стычки и конфликты с сослуживцами. Гороскоп советует Козерогам перестать срывать свое плохое настроение на близких и обещают, что отношения в семье преобразятся до неузнаваемости. Отношения с партнером идеальны, сегодня любимый человек будет особенно внимателен – возможно пришло время оформить с ним отношения.Водолеев 17 октября ждет удачный день. Они могут заниматься активной творческой деятельностью и воплощать в жизнь самые смелые замыслы. Благоприятно сегодня для любви и зачатия. У одиноких представителей знака зодиака начнется бурный роман. Водолеям не стоит проводить вечер в одиночестве, чтобы не впасть в депрессию. Звезды советуют им посетить сегодня торговый центр, клуб или театр – одним словом, любое людное место.Рыбы сегодня сконцентрированы на работе и рабочих обязанностях, но гороскоп не рекомендует жертвовать семьей и здоровьем ради профессионального успеха. Знаку зодиака предстоят сегодня встречи с новыми людьми, которые в будущем смогут стать для них деловыми партнерами. Одинокие Рыбы найдут себе пару. Звезды советуют знаку зодиака не переутомляться сегодня, следить за питанием и состоянием сердечно-сосудистой системы.Материал подготовлен на основе открытых источников

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гороскоп