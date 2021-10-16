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Грузинская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире в Париже
Грузинская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире в Париже
Для 22-летней Этери Липартелиани это уже третий пьедестал на турнирах из серии "Большой шлем" 16.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этери Липартелиани (-57 кг) завоевала бронзовую медаль на турнире из серии "Большой шлем", проходящем в эти дни в Париже.В поединке за третье место Липартелиани должна была встречаться с Кайей Кайзер из Словении, но соперница грузинки снялась с турнира.Для 22-летней Липартелиани это уже третий пьедестал на турнирах из серии "Большой шлем". Все медали грузинка завоевала в этом году: в Тель-Авиве она стала бронзовым призером, а в Тбилиси – серебряным.Во второй день турнира, 17 октября, в Париже выступят еще три грузинских дзюдоиста – Тато Григалашвили (-81 кг), Лука Майсурадзе (-90 кг) и Онисе Санеблидзе (-100 кг).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия

Грузинская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире в Париже

22:59 16.10.2021
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© Sputnik / STRINGER"Большой шлем" по дзюдо - Этери Липартелиани на татами
Большой шлем по дзюдо - Этери Липартелиани на татами - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / STRINGER
Для 22-летней Этери Липартелиани это уже третий пьедестал на турнирах из серии "Большой шлем"
ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этери Липартелиани (-57 кг) завоевала бронзовую медаль на турнире из серии "Большой шлем", проходящем в эти дни в Париже.
В поединке за третье место Липартелиани должна была встречаться с Кайей Кайзер из Словении, но соперница грузинки снялась с турнира.
Для 22-летней Липартелиани это уже третий пьедестал на турнирах из серии "Большой шлем". Все медали грузинка завоевала в этом году: в Тель-Авиве она стала бронзовым призером, а в Тбилиси – серебряным.
Во второй день турнира, 17 октября, в Париже выступят еще три грузинских дзюдоиста – Тато Григалашвили (-81 кг), Лука Майсурадзе (-90 кг) и Онисе Санеблидзе (-100 кг).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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