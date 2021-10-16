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https://sputnik-georgia.ru/20211016/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-oktyabrya-2021-260520217.html
Какой сегодня церковный праздник: 16 октября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 16 октября 2021
По православному церковному календарю 16 октября отмечают день памяти cвятых Дионисия, Рустика, Елевферия, Иоанна, Исихия и других 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T01:01+0400
2021-10-16T01:01+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 16 октября поминают священномучеников Дионисия - епископа Афинского, пресвитера Рустика и диакона Елевферия, убитых во время правления Домициана (81-96).Жил cвятой Дионисий в Афинах. Получив классическое эллинское образование, он отправился в Египетский город Илиополь, где изучал астрономию.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии &gt;&gt;&gt;Став свидетелем солнечного затмения в момент распятия Спасителя на Кресте Дионисий сказал другу Аполлофону, что "это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот видимый мир кончается". После возвращения в Афины, его избрали членом ареопага (верховного афинского суда).Когда апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге, Дионисий, уверовав, стал христианином. В течение трех лет он сопровождал первоверховного апостола Павла в проповеди Слова Божья. Затем cвятой Павел поставил его епископом Афин.Святитель в 57 году присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы, а после мученической смерти апостола Павла, решил продолжить его дело. Отправившись проповедовать в западные страны, в сопровождении пресвитера Рустика и диакона Елевферия, cвятой многих обратил к Христу в Риме, Германии и Испании.Исповедников схватили в Галии и бросили в темницу. Утром мучеников обезглавили. Дионисий, взяв свою голову, прошел с ней до церкви и там упал мертвый. Произошло это примерно в 96-м.Иоанн ХозевитПо церковному календарю 16 октября поминают преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарии Палестинской (587-596), который прославился даром прозорливости и чудотворений.Родился будущий cвятой в городе Фивы (Египет). Он подвизался в Фиваидской пустыне вместе со своим дедом еще юношей и вел благочестивую жизнь.По велению императора, cвятого Иоанна поставили епископом города Кесарии. Святитель, стремясь к уединению, удалился в Хузевскую пустыню, расположенную между Иерихоном и Иерусалимом, и жил там до конца жизни.Исихий ХоривитПо церковному календарю 16 октября поминают блаженного Исихия Хоривита, Безмолвника, жившего в одном из монастырей на Афоне в VI веке.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного &gt;&gt;&gt;Вначале инок Исихий был не очень усердным. Он умер после тяжелой болезни, но по промыслу Божьему возвратился через час к жизни. Вернувшись к жизни таким чудесным образом, блаженный, закрывшись в своей келье, провел в ней 12 лет в полном уединении.Из кельи cвятого доносились лишь пение псалмов и покаянные рыдания. Блаженный сказал инокам, пришедшим перед его смертью: "Простите меня... Имеющий память смертную никогда не согрешит".Образование скита Безмолвников-исихастов на Афоне, связано с именем блаженного Исихия.ИмениныПо церковному календарю 16 октября именины отмечают Денис, Иван, Петр, Павел, Рустик и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 16 октября 2021

01:01 16.10.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliХрам Светицховели во Мцхета
Храм Светицховели во Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 16 октября отмечают день памяти cвятых Дионисия, Рустика, Елевферия, Иоанна, Исихия и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 16 октября поминают священномучеников Дионисия - епископа Афинского, пресвитера Рустика и диакона Елевферия, убитых во время правления Домициана (81-96).
Жил cвятой Дионисий в Афинах. Получив классическое эллинское образование, он отправился в Египетский город Илиополь, где изучал астрономию.
Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>
Став свидетелем солнечного затмения в момент распятия Спасителя на Кресте Дионисий сказал другу Аполлофону, что "это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот видимый мир кончается". После возвращения в Афины, его избрали членом ареопага (верховного афинского суда).
Когда апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге, Дионисий, уверовав, стал христианином. В течение трех лет он сопровождал первоверховного апостола Павла в проповеди Слова Божья. Затем cвятой Павел поставил его епископом Афин.
Святитель в 57 году присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы, а после мученической смерти апостола Павла, решил продолжить его дело. Отправившись проповедовать в западные страны, в сопровождении пресвитера Рустика и диакона Елевферия, cвятой многих обратил к Христу в Риме, Германии и Испании.
Исповедников схватили в Галии и бросили в темницу. Утром мучеников обезглавили. Дионисий, взяв свою голову, прошел с ней до церкви и там упал мертвый. Произошло это примерно в 96-м.

Иоанн Хозевит

По церковному календарю 16 октября поминают преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарии Палестинской (587-596), который прославился даром прозорливости и чудотворений.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliСвечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Родился будущий cвятой в городе Фивы (Египет). Он подвизался в Фиваидской пустыне вместе со своим дедом еще юношей и вел благочестивую жизнь.
По велению императора, cвятого Иоанна поставили епископом города Кесарии. Святитель, стремясь к уединению, удалился в Хузевскую пустыню, расположенную между Иерихоном и Иерусалимом, и жил там до конца жизни.

Исихий Хоривит

По церковному календарю 16 октября поминают блаженного Исихия Хоривита, Безмолвника, жившего в одном из монастырей на Афоне в VI веке.
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>
Вначале инок Исихий был не очень усердным. Он умер после тяжелой болезни, но по промыслу Божьему возвратился через час к жизни. Вернувшись к жизни таким чудесным образом, блаженный, закрывшись в своей келье, провел в ней 12 лет в полном уединении.
Из кельи cвятого доносились лишь пение псалмов и покаянные рыдания. Блаженный сказал инокам, пришедшим перед его смертью: "Простите меня... Имеющий память смертную никогда не согрешит".
Образование скита Безмолвников-исихастов на Афоне, связано с именем блаженного Исихия.

Именины

По церковному календарю 16 октября именины отмечают Денис, Иван, Петр, Павел, Рустик и Феодосий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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