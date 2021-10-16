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Латвия подарила Грузии более 80 тысяч доз вакцины Pfizer
Латвия подарила Грузии более 80 тысяч доз вакцины Pfizer
В настоящее время в стране для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T12:26+0400
2021-10-16T12:26+0400
2021-10-16T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Правительство Латвии безвозмездно передало Грузии 83 070 доз вакцины Pfizer, сообщает Минздрав Грузии.Вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения. Две дозы, необходимые для вакцинации, проводятся с интервалом 21-28 дней.Этим препаратом в Грузии теперь можно вакцинировать детей с хроническими заболеваниями от 12 до 15 лет, а также детей от 12 до 15 лет, которым необходима вакцина для поездок, учебы, лечения или другие целей за границей.Кроме того, лица, вакцинированные вакцинами, инактивированными против COVID-19 (Sinovac, Sinopharm), смогут быть вакцинированы дополнительной вакциной Pfizer.В настоящее время в стране для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. При этом привиться вакциной AstraZeneca могут лишь те, кому полагается вторая доза, регистрация на первую дозу приостановлена.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, латвия, коронавирус covid-19
Латвия подарила Грузии более 80 тысяч доз вакцины Pfizer
12:26 16.10.2021 (обновлено: 12:27 16.10.2021)
В настоящее время в стране для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik.
Правительство Латвии безвозмездно передало Грузии 83 070 доз вакцины Pfizer, сообщает
Минздрав Грузии.
Вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения. Две дозы, необходимые для вакцинации, проводятся с интервалом 21-28 дней.
Этим препаратом в Грузии теперь можно вакцинировать детей с хроническими заболеваниями от 12 до 15 лет, а также детей от 12 до 15 лет, которым необходима вакцина для поездок, учебы, лечения или другие целей за границей.
Кроме того, лица, вакцинированные вакцинами, инактивированными против COVID-19 (Sinovac, Sinopharm), смогут быть вакцинированы дополнительной вакциной Pfizer.
В настоящее время в стране для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. При этом привиться вакциной AstraZeneca могут лишь те, кому полагается вторая доза, регистрация на первую дозу приостановлена.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.