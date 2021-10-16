https://sputnik-georgia.ru/20211016/latviya-podarila-gruzii-bolee-80-tysyach-doz-vaktsiny-pfizer-260605047.html

Латвия подарила Грузии более 80 тысяч доз вакцины Pfizer

Латвия подарила Грузии более 80 тысяч доз вакцины Pfizer

В настоящее время в стране для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T12:26+0400

2021-10-16T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Правительство Латвии безвозмездно передало Грузии 83 070 доз вакцины Pfizer, сообщает Минздрав Грузии.Вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения. Две дозы, необходимые для вакцинации, проводятся с интервалом 21-28 дней.Этим препаратом в Грузии теперь можно вакцинировать детей с хроническими заболеваниями от 12 до 15 лет, а также детей от 12 до 15 лет, которым необходима вакцина для поездок, учебы, лечения или другие целей за границей.Кроме того, лица, вакцинированные вакцинами, инактивированными против COVID-19 (Sinovac, Sinopharm), смогут быть вакцинированы дополнительной вакциной Pfizer.В настоящее время в стране для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. При этом привиться вакциной AstraZeneca могут лишь те, кому полагается вторая доза, регистрация на первую дозу приостановлена.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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