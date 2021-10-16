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На участке дороги Парцхиси-Манглиси введут ограничения 17 октября
На участке дороги Парцхиси-Манглиси введут ограничения 17 октября
В воскресенье на этом участке дороги будет проходить третий этап чемпионата Грузии по преодолению восхождения 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T16:01+0400
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новости
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грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Ограничения на участке дороги Парцхиси-Манглиси введут 17 октября, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.В воскресенье на этом участке дороги под эгидой Федерации автомобильного спорта будет проходить третий этап чемпионата Грузии по скоростному подъему на холм (горные гонки).В связи с этим с 09:00 до 18:00 движение по данному отрезку будет запрещено.Отмечается, что в этот период дорога все же будет периодически открываться.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители

На участке дороги Парцхиси-Манглиси введут ограничения 17 октября

16:01 16.10.2021
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© Sputnik / Denis AslanovОблака в горах в районе Душети, высокогорный регион Мцхета Мтианети
Облака в горах в районе Душети, высокогорный регион Мцхета Мтианети - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Denis Aslanov
В воскресенье на этом участке дороги будет проходить третий этап чемпионата Грузии по преодолению восхождения
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Ограничения на участке дороги Парцхиси-Манглиси введут 17 октября, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
В воскресенье на этом участке дороги под эгидой Федерации автомобильного спорта будет проходить третий этап чемпионата Грузии по скоростному подъему на холм (горные гонки).
В связи с этим с 09:00 до 18:00 движение по данному отрезку будет запрещено.
Отмечается, что в этот период дорога все же будет периодически открываться.
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