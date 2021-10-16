https://sputnik-georgia.ru/20211016/na-uchastke-dorogi-partskhisi-manglisi-vvedut-ogranicheniya-17-oktyabrya-260606805.html

На участке дороги Парцхиси-Манглиси введут ограничения 17 октября

На участке дороги Парцхиси-Манглиси введут ограничения 17 октября

В воскресенье на этом участке дороги будет проходить третий этап чемпионата Грузии по преодолению восхождения 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T16:01+0400

2021-10-16T16:01+0400

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новости

грузия

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Ограничения на участке дороги Парцхиси-Манглиси введут 17 октября, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.В воскресенье на этом участке дороги под эгидой Федерации автомобильного спорта будет проходить третий этап чемпионата Грузии по скоростному подъему на холм (горные гонки).В связи с этим с 09:00 до 18:00 движение по данному отрезку будет запрещено.Отмечается, что в этот период дорога все же будет периодически открываться.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители