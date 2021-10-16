https://sputnik-georgia.ru/20211016/na-uchastke-dorogi-partskhisi-manglisi-vvedut-ogranicheniya-17-oktyabrya-260606805.html
На участке дороги Парцхиси-Манглиси введут ограничения 17 октября
На участке дороги Парцхиси-Манглиси введут ограничения 17 октября
В воскресенье на этом участке дороги будет проходить третий этап чемпионата Грузии по преодолению восхождения 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T16:01+0400
2021-10-16T16:01+0400
2021-10-16T16:01+0400
новости
грузия
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23757/22/237572232_250:349:2000:1333_1920x0_80_0_0_35932cb756e4a6ea2d5f7736c55558f9.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Ограничения на участке дороги Парцхиси-Манглиси введут 17 октября, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.В воскресенье на этом участке дороги под эгидой Федерации автомобильного спорта будет проходить третий этап чемпионата Грузии по скоростному подъему на холм (горные гонки).В связи с этим с 09:00 до 18:00 движение по данному отрезку будет запрещено.Отмечается, что в этот период дорога все же будет периодически открываться.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23757/22/237572232_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_04bcb544e0f4ff818e83609ba5687a35.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители
На участке дороги Парцхиси-Манглиси введут ограничения 17 октября
В воскресенье на этом участке дороги будет проходить третий этап чемпионата Грузии по преодолению восхождения
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Ограничения на участке дороги Парцхиси-Манглиси введут 17 октября, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
В воскресенье на этом участке дороги под эгидой Федерации автомобильного спорта будет проходить третий этап чемпионата Грузии по скоростному подъему на холм (горные гонки).
В связи с этим с 09:00 до 18:00 движение по данному отрезку будет запрещено.
Отмечается, что в этот период дорога все же будет периодически открываться.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.