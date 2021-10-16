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Первые итоги от ЦИК: вторые туры мэров пройдут в 20 городах Грузии
Первые итоги от ЦИК: вторые туры мэров пройдут в 20 городах Грузии
Решение о назначении вторых туров выборов будет принято на заседании ЦИК в субботу вечером 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T17:00+0400
2021-10-16T17:00+0400
2021-10-16T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах, а мажоритариев – в 42 округах, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Хатуна Иоселиани.Окружные комиссии в субботу подвели окончательные итоги выборов в органы местной власти, которые прошли 2 октября.Согласно решению окружных комиссий, во вторых турах мэров в 20 городах основная битва пройдет между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и представителями партий "Единое национальное движение", "Гахария – для Грузии", "Тамаз Мечиаури – Для единой Грузии", а также независимым кандидатом.Что касается мажоритарных выборов депутатов в местные совещательные органы - сакребуло, то они пройдут в 42 округах по стране, и в них кандидаты правящей партии будут бороться с независимым кандидатом, а также кандидатами от партий "Единая Грузия – демократическое движение", "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейские социалисты", "Гахария – для Грузии", "Свободная Грузия", "Тамаз Мечиаури - Для единой Грузии" и "Гирчи - больше свободы".Решение о назначении вторых туров выборов будет принято на заседании ЦИК в субботу вечером, тогда же ЦИК подведет итоги пропорциональных выборов в сакребуло Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии
Первые итоги от ЦИК: вторые туры мэров пройдут в 20 городах Грузии
Решение о назначении вторых туров выборов будет принято на заседании ЦИК в субботу вечером
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik.
Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах, а мажоритариев – в 42 округах, заявила
пресс-спикер ЦИК Грузии Хатуна Иоселиани.
Окружные комиссии в субботу подвели окончательные итоги выборов в органы местной власти, которые прошли 2 октября.
Согласно решению окружных комиссий, во вторых турах мэров в 20 городах основная битва пройдет между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и представителями партий "Единое национальное движение", "Гахария – для Грузии", "Тамаз Мечиаури – Для единой Грузии", а также независимым кандидатом.
Что касается мажоритарных выборов депутатов в местные совещательные органы - сакребуло, то они пройдут в 42 округах по стране, и в них кандидаты правящей партии будут бороться с независимым кандидатом, а также кандидатами от партий "Единая Грузия – демократическое движение", "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейские социалисты", "Гахария – для Грузии", "Свободная Грузия", "Тамаз Мечиаури - Для единой Грузии" и "Гирчи - больше свободы".
Решение о назначении вторых туров выборов будет принято на заседании ЦИК в субботу вечером, тогда же ЦИК подведет итоги пропорциональных выборов в сакребуло Тбилиси.
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