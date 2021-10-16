https://sputnik-georgia.ru/20211016/pervye-itogi-ot-tsik-vtorye-tury-merov-proydut-v-20-gorodakh-gruzii-260611080.html

Первые итоги от ЦИК: вторые туры мэров пройдут в 20 городах Грузии

Первые итоги от ЦИК: вторые туры мэров пройдут в 20 городах Грузии

Решение о назначении вторых туров выборов будет принято на заседании ЦИК в субботу вечером 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T17:00+0400

2021-10-16T17:00+0400

2021-10-16T17:00+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

цик грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494142_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_f75161b0273d701e1d41ec0c737712d8.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах, а мажоритариев – в 42 округах, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Хатуна Иоселиани.Окружные комиссии в субботу подвели окончательные итоги выборов в органы местной власти, которые прошли 2 октября.Согласно решению окружных комиссий, во вторых турах мэров в 20 городах основная битва пройдет между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и представителями партий "Единое национальное движение", "Гахария – для Грузии", "Тамаз Мечиаури – Для единой Грузии", а также независимым кандидатом.Что касается мажоритарных выборов депутатов в местные совещательные органы - сакребуло, то они пройдут в 42 округах по стране, и в них кандидаты правящей партии будут бороться с независимым кандидатом, а также кандидатами от партий "Единая Грузия – демократическое движение", "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейские социалисты", "Гахария – для Грузии", "Свободная Грузия", "Тамаз Мечиаури - Для единой Грузии" и "Гирчи - больше свободы".Решение о назначении вторых туров выборов будет принято на заседании ЦИК в субботу вечером, тогда же ЦИК подведет итоги пропорциональных выборов в сакребуло Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, цик грузии