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Православный церковный календарь на 2022 год
Православный церковный календарь на 2022 год
Православный церковный календарь включает два годичных круга событий – неподвижный и Пасхальный 16.10.2021, Sputnik Грузия
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Неподвижный - означает, что даты праздников установлены в богослужебных книгах и из года в год не меняются, в отличие от Пасхального, где все события установлены относительно дня празднования Светлого Воскресения Христова - Пасхи.День празднования Пасхи вычисляется по специальному церковному календарю и празднуется одновременно всеми автокефальными Православными Церквями (кроме Финской Церкви, перешедшей на Григорианский календарь), как и все связанные с ним события пасхального круга. В 2022 году православную Пасху отпразднуют 24 апреля.Даты неподвижного круга отмечаются по-разному: по юлианскому календарю (так называемому "старому стилю") и по григорианскому календарю (современному гражданскому календарю, или "новому стилю").В инфографике Sputnik Беларусь вы узнаете даты церковных праздников, постов, а также другие важные события для христианского мира.
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религия , инфографика, мультимедиа, инфографика

Православный церковный календарь на 2022 год

12:06 16.10.2021
67
Православный церковный календарь включает два годичных круга событий – неподвижный и Пасхальный
Православный церковный календарь на 2022 год - Sputnik Грузия
Неподвижный - означает, что даты праздников установлены в богослужебных книгах и из года в год не меняются, в отличие от Пасхального, где все события установлены относительно дня празднования Светлого Воскресения Христова - Пасхи.
День празднования Пасхи вычисляется по специальному церковному календарю и празднуется одновременно всеми автокефальными Православными Церквями (кроме Финской Церкви, перешедшей на Григорианский календарь), как и все связанные с ним события пасхального круга. В 2022 году православную Пасху отпразднуют 24 апреля.
Даты неподвижного круга отмечаются по-разному: по юлианскому календарю (так называемому "старому стилю") и по григорианскому календарю (современному гражданскому календарю, или "новому стилю").
В инфографике Sputnik Беларусь вы узнаете даты церковных праздников, постов, а также другие важные события для христианского мира.
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