"Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию
14:34 16.10.2021 (обновлено: 15:07 16.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerАкция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции рассказывают, как пострадали от власти Саакашвили и отмечают, что ему лучше оставаться в тюрьме, иначе они отомстят за своих родных
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Несколько сотен человек собрались у тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, обвиняя его в репрессиях во время правления.
© photo: Sputnik / StringerАкция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
Акция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
© photo: Sputnik / Stringer
"Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы. Ты не выйдешь из тюрьмы", - сказал бывший политзаключенный Тристан Цителашвили, обращаясь со сцены к Саакашвили.
© photo: Sputnik / StringerАкция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
Акция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
© photo: Sputnik / Stringer
У тюрьмы слышны выкрики "убийца", "мучитель". На сцене, откуда выступающие обращаются к участникам акции, расположен баннер с надписью "Палач в тюрьме". На акции звучит требование бессрочного заключения для Саакашвили.
"Ты должен сидеть вечно", – заявила Ия Метревели, мать Буты Робакидзе - молодого человека, который был застрелен во время полицейской спецоперации в 2004 году. Его смерть вызвала широкий резонанс, и пятеро чиновников МВД через 14 лет были осуждены по обвинению в злоупотреблении служебным положением.
Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.
© photo: Sputnik / StringerАкция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
Акция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
© photo: Sputnik / Stringer
На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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