https://sputnik-georgia.ru/20211016/protivniki-saakashvili-sobralis-u-tyurmy-s-aktsiey-protesta-260608204.html

"Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию

"Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию

Участники акции рассказывают, как пострадали от власти Саакашвили и отмечают, что ему лучше оставаться в тюрьме, иначе они отомстят за своих родных 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T14:34+0400

2021-10-16T14:34+0400

2021-10-16T15:07+0400

новости

грузия

рустави

акция протеста

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Несколько сотен человек собрались у тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, обвиняя его в репрессиях во время правления."Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы. Ты не выйдешь из тюрьмы", - сказал бывший политзаключенный Тристан Цителашвили, обращаясь со сцены к Саакашвили.У тюрьмы слышны выкрики "убийца", "мучитель". На сцене, откуда выступающие обращаются к участникам акции, расположен баннер с надписью "Палач в тюрьме". На акции звучит требование бессрочного заключения для Саакашвили.Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, рустави, акция протеста, возвращение и арест саакашвили