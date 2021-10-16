Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211016/protivniki-saakashvili-sobralis-u-tyurmy-s-aktsiey-protesta-260608204.html
"Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию
"Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию
Участники акции рассказывают, как пострадали от власти Саакашвили и отмечают, что ему лучше оставаться в тюрьме, иначе они отомстят за своих родных 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T14:34+0400
2021-10-16T15:07+0400
новости
грузия
рустави
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/10/260608754_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f7c9f31f5e7ef5df8c79f1035e1db8c5.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Несколько сотен человек собрались у тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, обвиняя его в репрессиях во время правления."Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы. Ты не выйдешь из тюрьмы", - сказал бывший политзаключенный Тристан Цителашвили, обращаясь со сцены к Саакашвили.У тюрьмы слышны выкрики "убийца", "мучитель". На сцене, откуда выступающие обращаются к участникам акции, расположен баннер с надписью "Палач в тюрьме". На акции звучит требование бессрочного заключения для Саакашвили.Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/10/260608754_149:111:1280:960_1920x0_80_0_0_679008d3c0d933a8c8029dffcea381d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, рустави, акция протеста, возвращение и арест саакашвили

"Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию

14:34 16.10.2021 (обновлено: 15:07 16.10.2021)
494
© photo: Sputnik / StringerАкция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
Акция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции рассказывают, как пострадали от власти Саакашвили и отмечают, что ему лучше оставаться в тюрьме, иначе они отомстят за своих родных
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Несколько сотен человек собрались у тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, обвиняя его в репрессиях во время правления.
© photo: Sputnik / StringerАкция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
Акция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
Акция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
© photo: Sputnik / Stringer
"Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы. Ты не выйдешь из тюрьмы", - сказал бывший политзаключенный Тристан Цителашвили, обращаясь со сцены к Саакашвили.
© photo: Sputnik / StringerАкция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
Акция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
Акция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
© photo: Sputnik / Stringer
У тюрьмы слышны выкрики "убийца", "мучитель". На сцене, откуда выступающие обращаются к участникам акции, расположен баннер с надписью "Палач в тюрьме". На акции звучит требование бессрочного заключения для Саакашвили.

"Ты должен сидеть вечно", – заявила Ия Метревели, мать Буты Робакидзе - молодого человека, который был застрелен во время полицейской спецоперации в 2004 году. Его смерть вызвала широкий резонанс, и пятеро чиновников МВД через 14 лет были осуждены по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.
© photo: Sputnik / StringerАкция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
Акция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
Акция противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 16 октября
© photo: Sputnik / Stringer
На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
411002
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:30Три человека погибли и несколько пострадали при землетрясении на Бали
15:01Кандидат в мэры Поти Гиги Угулава заплатит штраф за выход из самоизоляции
14:34"Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию
14:01COVID-статистика Грузии: число инфицированных продолжает расти
13:30В Грузии подводят итоги выборов
13:01В центре Баку загорелся торговый центр
12:26Латвия подарила Грузии более 80 тысяч доз вакцины Pfizer
11:54"Черный лев" – новая страница в истории грузинского регби
11:22Басилашвили обыграл Циципаса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 076
10:04Курс лари на субботу – 3,1383 GEL/$1
09:01Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
00:39Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей
00:15В Батуми началась эвакуация жителей дома рядом с обрушившимся
ВчераГрузия сможет продавать в ЕС товары, сделанные из турецкого сырья
ВчераГенпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились о сотрудничестве
ВчераСкандал вокруг провайдера в Грузии продолжается: компания получила предупреждение
ВчераСерьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца
ВчераМинюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме
ВчераВ Грузии строят новую дорогу на Верхний Ларс: проблема заторов будет решена