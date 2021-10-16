Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211016/sochi---rostov-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-260597531.html
"Сочи" - "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Сочи" - "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" и "Ростов" 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T09:36+0400
2021-10-16T09:36+0400
футбол
клуб "ростов"
чемпионат россии по футболу
прогнозы результатов футбольных матчей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0f/260597465_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_57b4e0d8e540c5f28d3a2925730e056c.jpg
Матч между "Сочи" и "Ростовом" – это встреча третьей и 13 команд чемпионата России. Сочинцы выглядят очень неплохо и, скорее всего, будут вести борьбу за попадание в зону еврокубков. У ростовчан же дела пока идут из рук вон плохо. Если в ближайшее время ситуация не исправится, клуб будет вынужден бороться за выживание в РПЛ.Перед паузой на матчи национальных сборных "Сочи" сотворил мини-сенсацию, обыграв на выезде "Зенит" 2:1. Для действующего чемпиона России – это первое поражение в нынешнем сезоне. Справедливости ради стоит отметить, что весь второй тайм "Зенит" играл в меньшинстве после удаления Азмуна на 42 минуте.Кстати, победой над "Зенитом", "Сочи" прервал серию из двух поражений подряд – от "Динамо" (0:1) и "Краснодара" (0:3).Болельщикам "Ростова" не позавидуешь. В клубе продолжается тренерская чехарда. Сезон начинал Валерий Карпин, который затем полностью сосредоточился на сборной России. На его место пригласили Юрия Семина, но и опытнейший специалист не смог ничего сделать. Пол его руководством клуб провел семь матчей, в которых одержал только одну победу, при трех ничьих и трех поражениях. Сейчас непростая миссия по спасению "Ростова" возложена на плечи Заура Тедеева.Вполне логично, что при таких раскладах фаворитом матча считается "Сочи". На победу "барсов" букмекеры предлагают коэффициент 1,8 (против 4,8 у "Ростова").Если не произойдет ничего сверхъестественного, то сочинцы, конечно же, должны дома набирать три очка. Подопечные Федотова находятся в отличном функциональном состоянии и обыгрывать разобранный "Ростов" просто обязаны. Если же вы хотите немного пощекотать себе нервы, то можно рассмотреть ставку – индивидуальный тотал "Сочи" 1.5&gt;. Сейчас у гостей самая ненадежная оборона в чемпионате – 20 пропущенных мячей в 10 играх, а у хозяев все в порядке с линией атаки. Но, решать вам.Ставка: а) "Сочи" победит за 1,8 и б) "Сочи" забьет минимум два гола за 1,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0f/260597465_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_e4f8a199a3cf00b9b1c2abf8778f0994.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
футбол, клуб "ростов", чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

"Сочи" - "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 16.10.2021
35
© photo: Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Сочи"
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© photo: Sputnik / Александр Гальперин
/
Перейти в фотобанк
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" и "Ростов"
Матч между "Сочи" и "Ростовом" – это встреча третьей и 13 команд чемпионата России. Сочинцы выглядят очень неплохо и, скорее всего, будут вести борьбу за попадание в зону еврокубков. У ростовчан же дела пока идут из рук вон плохо. Если в ближайшее время ситуация не исправится, клуб будет вынужден бороться за выживание в РПЛ.
Перед паузой на матчи национальных сборных "Сочи" сотворил мини-сенсацию, обыграв на выезде "Зенит" 2:1. Для действующего чемпиона России – это первое поражение в нынешнем сезоне. Справедливости ради стоит отметить, что весь второй тайм "Зенит" играл в меньшинстве после удаления Азмуна на 42 минуте.
Кстати, победой над "Зенитом", "Сочи" прервал серию из двух поражений подряд – от "Динамо" (0:1) и "Краснодара" (0:3).
© photo: Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Ростов"
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Ростов - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Ростов"
© photo: Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Болельщикам "Ростова" не позавидуешь. В клубе продолжается тренерская чехарда. Сезон начинал Валерий Карпин, который затем полностью сосредоточился на сборной России. На его место пригласили Юрия Семина, но и опытнейший специалист не смог ничего сделать. Пол его руководством клуб провел семь матчей, в которых одержал только одну победу, при трех ничьих и трех поражениях. Сейчас непростая миссия по спасению "Ростова" возложена на плечи Заура Тедеева.
Вполне логично, что при таких раскладах фаворитом матча считается "Сочи". На победу "барсов" букмекеры предлагают коэффициент 1,8 (против 4,8 у "Ростова").
Если не произойдет ничего сверхъестественного, то сочинцы, конечно же, должны дома набирать три очка. Подопечные Федотова находятся в отличном функциональном состоянии и обыгрывать разобранный "Ростов" просто обязаны. Если же вы хотите немного пощекотать себе нервы, то можно рассмотреть ставку – индивидуальный тотал "Сочи" 1.5>. Сейчас у гостей самая ненадежная оборона в чемпионате – 20 пропущенных мячей в 10 играх, а у хозяев все в порядке с линией атаки. Но, решать вам.
Ставка: а) "Сочи" победит за 1,8 и б) "Сочи" забьет минимум два гола за 1,95.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:01Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
00:39Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей
00:15В Батуми началась эвакуация жителей дома рядом с обрушившимся
ВчераГрузия сможет продавать в ЕС товары, сделанные из турецкого сырья
ВчераГенпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились о сотрудничестве
ВчераСкандал вокруг провайдера в Грузии продолжается: компания получила предупреждение
ВчераСерьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца
ВчераМинюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме
ВчераВ Грузии строят новую дорогу на Верхний Ларс: проблема заторов будет решена
ВчераМэрия Тбилиси помогает привлекать туристов из стран Ближнего Востока
ВчераВ Москве за проезд на метро теперь можно платить "лицом"
ВчераТелавский музыкальный фестиваль Вирсаладзе "переезжает" в Тбилиси
ВчераНа акции в поддержку Саакашвили пытались заглушить сигнал? Разъяснения МВД Грузии
ВчераАрест Саакашвили и многотысячная акция - игра ва-банк за сердца колеблющихся избирателей
ВчераВ России вводятся новые правила вывоза детей за рубеж
ВчераНовая коалиция? "Грузинская мечта" ведет переговоры с партией Гахария
ВчераНа месте обрушившейся пятиэтажки в Батуми построят новый дом
ВчераСаакашвили из тюрьмы призвал людей выйти на улицы
ВчераЦентр Кахидзе приглашает на вечер Бетховена в Тбилиси
ВчераДети от смешанных браков должны получать гражданство России - Лавров