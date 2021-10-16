https://sputnik-georgia.ru/20211016/sochi---rostov-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-260597531.html

"Сочи" - "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Сочи" - "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" и "Ростов" 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T09:36+0400

2021-10-16T09:36+0400

2021-10-16T09:36+0400

футбол

клуб "ростов"

чемпионат россии по футболу

прогнозы результатов футбольных матчей

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Матч между "Сочи" и "Ростовом" – это встреча третьей и 13 команд чемпионата России. Сочинцы выглядят очень неплохо и, скорее всего, будут вести борьбу за попадание в зону еврокубков. У ростовчан же дела пока идут из рук вон плохо. Если в ближайшее время ситуация не исправится, клуб будет вынужден бороться за выживание в РПЛ.Перед паузой на матчи национальных сборных "Сочи" сотворил мини-сенсацию, обыграв на выезде "Зенит" 2:1. Для действующего чемпиона России – это первое поражение в нынешнем сезоне. Справедливости ради стоит отметить, что весь второй тайм "Зенит" играл в меньшинстве после удаления Азмуна на 42 минуте.Кстати, победой над "Зенитом", "Сочи" прервал серию из двух поражений подряд – от "Динамо" (0:1) и "Краснодара" (0:3).Болельщикам "Ростова" не позавидуешь. В клубе продолжается тренерская чехарда. Сезон начинал Валерий Карпин, который затем полностью сосредоточился на сборной России. На его место пригласили Юрия Семина, но и опытнейший специалист не смог ничего сделать. Пол его руководством клуб провел семь матчей, в которых одержал только одну победу, при трех ничьих и трех поражениях. Сейчас непростая миссия по спасению "Ростова" возложена на плечи Заура Тедеева.Вполне логично, что при таких раскладах фаворитом матча считается "Сочи". На победу "барсов" букмекеры предлагают коэффициент 1,8 (против 4,8 у "Ростова").Если не произойдет ничего сверхъестественного, то сочинцы, конечно же, должны дома набирать три очка. Подопечные Федотова находятся в отличном функциональном состоянии и обыгрывать разобранный "Ростов" просто обязаны. Если же вы хотите немного пощекотать себе нервы, то можно рассмотреть ставку – индивидуальный тотал "Сочи" 1.5>. Сейчас у гостей самая ненадежная оборона в чемпионате – 20 пропущенных мячей в 10 играх, а у хозяев все в порядке с линией атаки. Но, решать вам.Ставка: а) "Сочи" победит за 1,8 и б) "Сочи" забьет минимум два гола за 1,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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