https://sputnik-georgia.ru/20211016/spetspredstavitel-genseka-nato-edet-v-turne-po-yuzhnomu-kavkazu-260612624.html

Спецпредставитель Генсека НАТО едет в турне по Южному Кавказу

Спецпредставитель Генсека НАТО едет в турне по Южному Кавказу

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Новый спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Коломина посетит страны Южного Кавказа на следующей неделе. 16.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Новый спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Коломина посетит страны Южного Кавказа на следующей неделе."Я посещу Азербайджан, Грузию и Армению в качестве специального представителя НАТО по Кавказу и Центральной Азии, чтобы определить пути дальнейшего расширения участия Альянса на Кавказе", – написал Коломина в своем Twiterr.Коломина в сентябре этого года сменил Джеймса Аппатурая, который занимал этот пост больше десяти лет.В свою очередь, российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность усилением сотрудничества Грузии с НАТО. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявила ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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