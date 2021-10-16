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Спецпредставитель Генсека НАТО едет в турне по Южному Кавказу
Спецпредставитель Генсека НАТО едет в турне по Южному Кавказу
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Новый спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Коломина посетит страны Южного Кавказа на следующей неделе. 16.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Новый спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Коломина посетит страны Южного Кавказа на следующей неделе."Я посещу Азербайджан, Грузию и Армению в качестве специального представителя НАТО по Кавказу и Центральной Азии, чтобы определить пути дальнейшего расширения участия Альянса на Кавказе", – написал Коломина в своем Twiterr.Коломина в сентябре этого года сменил Джеймса Аппатурая, который занимал этот пост больше десяти лет.В свою очередь, российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность усилением сотрудничества Грузии с НАТО. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявила ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, нато

Спецпредставитель Генсека НАТО едет в турне по Южному Кавказу

19:01 16.10.2021 (обновлено: 19:23 16.10.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliФлаг НАТО на территории учебного центра JTEC на военной базе в Крцаниси
Флаг НАТО на территории учебного центра JTEC на военной базе в Крцаниси - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Новый спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Коломина посетит страны Южного Кавказа на следующей неделе.
"Я посещу Азербайджан, Грузию и Армению в качестве специального представителя НАТО по Кавказу и Центральной Азии, чтобы определить пути дальнейшего расширения участия Альянса на Кавказе", – написал Коломина в своем Twiterr.
Коломина в сентябре этого года сменил Джеймса Аппатурая, который занимал этот пост больше десяти лет.
В свою очередь, российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность усилением сотрудничества Грузии с НАТО. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявила ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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