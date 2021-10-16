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ЦИК Грузии официально назначил второй тур местных выборов

ЦИК Грузии официально назначил второй тур местных выборов

После проведения второго тура ЦИК Грузии подведет окончательные итоги и распределит места между партиями и мажоритариям в каждом из сакребуло 16.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии назначила второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов на 30 октября.Постановление об этом было принято единогласно на заседании в субботу.Второй тур выборов в мэры пройдут в 20 городах.Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов местных совещательных органов – сакребуло, они пройдут в 42 округах.При этом в пяти районах – Карели, Они, Сенаки, Хелвачаури, Хуло – жители будут выбирать сразу двух депутатов, в Мартвили – трех, в Озургети – четырех, в Цаленджиха и Чкороцку – пятерых. В остальных 33 районах и городах второй тур пройдет только в одном из округов.В Тбилиси второй тур мажоритарных выборов назначен лишь в Сабуртало.Проходного барьера во втором туре не будет.После проведения второго тура ЦИК Грузии подведет окончательные итоги и распределит места между партиями и мажоритариям в каждом из сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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