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ЦИК Грузии официально назначил второй тур местных выборов
ЦИК Грузии официально назначил второй тур местных выборов
После проведения второго тура ЦИК Грузии подведет окончательные итоги и распределит места между партиями и мажоритариям в каждом из сакребуло 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T22:55+0400
2021-10-16T22:55+0400
2021-10-16T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии назначила второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов на 30 октября.Постановление об этом было принято единогласно на заседании в субботу.Второй тур выборов в мэры пройдут в 20 городах.Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов местных совещательных органов – сакребуло, они пройдут в 42 округах.При этом в пяти районах – Карели, Они, Сенаки, Хелвачаури, Хуло – жители будут выбирать сразу двух депутатов, в Мартвили – трех, в Озургети – четырех, в Цаленджиха и Чкороцку – пятерых. В остальных 33 районах и городах второй тур пройдет только в одном из округов.В Тбилиси второй тур мажоритарных выборов назначен лишь в Сабуртало.Проходного барьера во втором туре не будет.После проведения второго тура ЦИК Грузии подведет окончательные итоги и распределит места между партиями и мажоритариям в каждом из сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии
ЦИК Грузии официально назначил второй тур местных выборов
22:55 16.10.2021 (обновлено: 22:58 16.10.2021)
После проведения второго тура ЦИК Грузии подведет окончательные итоги и распределит места между партиями и мажоритариям в каждом из сакребуло
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии назначила второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов на 30 октября.
Постановление об этом было принято единогласно на заседании в субботу.
Второй тур выборов в мэры пройдут в 20 городах.
Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов местных совещательных органов – сакребуло, они пройдут в 42 округах.
При этом в пяти районах – Карели, Они, Сенаки, Хелвачаури, Хуло – жители будут выбирать сразу двух депутатов, в Мартвили – трех, в Озургети – четырех, в Цаленджиха и Чкороцку – пятерых. В остальных 33 районах и городах второй тур пройдет только в одном из округов.
В Тбилиси второй тур мажоритарных выборов назначен лишь в Сабуртало.
Проходного барьера во втором туре не будет.
После проведения второго тура ЦИК Грузии подведет окончательные итоги и распределит места между партиями и мажоритариям в каждом из сакребуло.
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