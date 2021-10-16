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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211016/tsik-gruzii-ofitsialno-naznachil-vtorye-tury-vyborov-260616143.html
ЦИК Грузии официально назначил второй тур местных выборов
ЦИК Грузии официально назначил второй тур местных выборов
После проведения второго тура ЦИК Грузии подведет окончательные итоги и распределит места между партиями и мажоритариям в каждом из сакребуло 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T22:55+0400
2021-10-16T22:58+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии назначила второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов на 30 октября.Постановление об этом было принято единогласно на заседании в субботу.Второй тур выборов в мэры пройдут в 20 городах.Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов местных совещательных органов – сакребуло, они пройдут в 42 округах.При этом в пяти районах – Карели, Они, Сенаки, Хелвачаури, Хуло – жители будут выбирать сразу двух депутатов, в Мартвили – трех, в Озургети – четырех, в Цаленджиха и Чкороцку – пятерых. В остальных 33 районах и городах второй тур пройдет только в одном из округов.В Тбилиси второй тур мажоритарных выборов назначен лишь в Сабуртало.Проходного барьера во втором туре не будет.После проведения второго тура ЦИК Грузии подведет окончательные итоги и распределит места между партиями и мажоритариям в каждом из сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии

ЦИК Грузии официально назначил второй тур местных выборов

22:55 16.10.2021 (обновлено: 22:58 16.10.2021)
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© Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
После проведения второго тура ЦИК Грузии подведет окончательные итоги и распределит места между партиями и мажоритариям в каждом из сакребуло
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии назначила второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов на 30 октября.
Постановление об этом было принято единогласно на заседании в субботу.
Второй тур выборов в мэры пройдут в 20 городах.
© SputnikВторой тур местных выборов в Грузии
Второй тур местных выборов в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
Второй тур местных выборов в Грузии
© Sputnik
Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов местных совещательных органов – сакребуло, они пройдут в 42 округах.
При этом в пяти районах – Карели, Они, Сенаки, Хелвачаури, Хуло – жители будут выбирать сразу двух депутатов, в Мартвили – трех, в Озургети – четырех, в Цаленджиха и Чкороцку – пятерых. В остальных 33 районах и городах второй тур пройдет только в одном из округов.
В Тбилиси второй тур мажоритарных выборов назначен лишь в Сабуртало.
Проходного барьера во втором туре не будет.
После проведения второго тура ЦИК Грузии подведет окончательные итоги и распределит места между партиями и мажоритариям в каждом из сакребуло.
© SputnikВыборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
© Sputnik
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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