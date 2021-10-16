https://sputnik-georgia.ru/20211016/ural--tsska-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-260613715.html

"Урал" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Урал" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и ЦСКА 16.10.2021, Sputnik Грузия

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спорт

футбол

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цска

чемпионат россии по футболу

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Программа второго игрового дня XI тура чемпионата России по футболу откроется матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и московским ЦСКА.Еще совсем недавно "Урал" располагался на последнем месте в турнирной таблице с "нулем" в графе победы. Но в последних турах "шмели" преобразились. В трех матчах команда набрала семь очков и даже смогла подняться выше зоны стыковых матчей. Подопечные Игоря Шалимова сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0) и обыграли "Арсенал" (2:0) с "Уфой" (1:0). Понятно, что обе победы были над соседями по турнирной таблице, но главное – пополнение очкового багажа.Стоит отметить и тот факт, что в вышеуказанных трех матчах "Урал" суметь сохранить свои ворота на замке. Очень нехарактерно для команды, находящийся внизу турнирной таблицы.Что касается ЦСКА, то к предстоящему матчу "армейцы" подходят с аналогичной серией – одна ничья, две победы и ноль пропущенных мячей. "Красно-синие" обыграли в столичном дерби "Спартак" (1:0), взяли верх над дебютантом РПЛ "Нижним Новгородом" (2:0) и в последнем туре поделили очки с "Краснодаром" (0:0).Несмотря на две одинаковые серии букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом противостояния. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,65 (против 5,8 у хозяев). Оно и понятно, состав "армейцев" значительно превосходит уровень мастерства футболистов "Урала". Да и статистика личных встреч говорит в пользу ЦСКА. В последних 10 матчах "шмели" не одержали ни одной победы, проиграв семь раз.ЦСКА находится в хорошей форме, и я фактически не сомневаюсь в том, что "армейцы" увезут из Екатеринбурга победу. При всем уважении к "Уралу", я не верю в то, что "шмели" смогут набрать очки в третьей встрече подряд.Но чтобы увеличить коэффициент, предлагаю следующий вариант – ЦСКА победит и в матче будет забито меньше 3.5 голов. Только в двух матчах чемпионата из 10 с участием "Урала" пробивался букмекерский "верх" (больше 2.5 мячей). Но мы подстрахуемся и увеличим "тотал" до 3.5.Ставка: ЦСКА победит и в матче будет забито меньше 3.5 голов за 2,23.

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