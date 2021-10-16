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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 45%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 45%
По планам российских властей, этот показатель в стране должен достичь 80% взрослого населения 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T16:31+0400
2021-10-16T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в России рассказали об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщает РИА Новости."По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.При этом в Москве он составляет 61%, в Подмосковье — 64%, в Санкт-Петербурге — 58%.По планам властей, этот показатель должен достичь 80% взрослого населения. В эту категорию входят перенесшие COVID-19 или сделавшие прививку в последние полгода, а также те, кто болел или привился раньше, но прошел ревакцинацию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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россия, новости, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 45%

16:31 16.10.2021
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© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
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По планам российских властей, этот показатель в стране должен достичь 80% взрослого населения
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в России рассказали об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщает РИА Новости.
"По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.
При этом в Москве он составляет 61%, в Подмосковье — 64%, в Санкт-Петербурге — 58%.
По планам властей, этот показатель должен достичь 80% взрослого населения. В эту категорию входят перенесшие COVID-19 или сделавшие прививку в последние полгода, а также те, кто болел или привился раньше, но прошел ревакцинацию.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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