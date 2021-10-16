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В Батуми появится мемориал в память о жертвах трагедии
В Батуми появится мемориал в память о жертвах трагедии
Священнослужители будут проводить панихиду по усопшим на месте трагедии каждую субботу 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T20:32+0400
2021-10-16T20:31+0400
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Во дворе дома, где 8 октября обрушился подъезд, установят мемориал, на котором будут выбиты имена погибших при трагедии, заявил протоиерей Шио Пайчадзе журналистам.В пятницу 8 октября на улице 26 мая обрушился подъезд жилого дома. Под обломками оказались 11 человек, спасти удалось только двоих. Девять человек, в том числе трое детей, погибли.По словам протоиерея, священнослужители будут проводить панихиду по усопшим на месте трагедии каждую субботу.Мэрия Батуми уже приняла решение снести весь жилой дом, где обрушился весь подъезд. На его месте возведут новое здание. Также эксперты решают, что делать с домом, стоящим рядом.Всех жителей уже эвакуировали. Опасные здания огорожены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми

В Батуми появится мемориал в память о жертвах трагедии

20:32 16.10.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Разбитые машины и полиция
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Разбитые машины и полиция - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Священнослужители будут проводить панихиду по усопшим на месте трагедии каждую субботу
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Во дворе дома, где 8 октября обрушился подъезд, установят мемориал, на котором будут выбиты имена погибших при трагедии, заявил протоиерей Шио Пайчадзе журналистам.
В пятницу 8 октября на улице 26 мая обрушился подъезд жилого дома. Под обломками оказались 11 человек, спасти удалось только двоих. Девять человек, в том числе трое детей, погибли.
По словам протоиерея, священнослужители будут проводить панихиду по усопшим на месте трагедии каждую субботу.
Мэрия Батуми уже приняла решение снести весь жилой дом, где обрушился весь подъезд. На его месте возведут новое здание. Также эксперты решают, что делать с домом, стоящим рядом.
Всех жителей уже эвакуировали. Опасные здания огорожены.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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