https://sputnik-georgia.ru/20211016/v-batumi-poyavitsya-memorial-v-pamyat-o-zhertvakh-tragedii-260614532.html

В Батуми появится мемориал в память о жертвах трагедии

В Батуми появится мемориал в память о жертвах трагедии

Священнослужители будут проводить панихиду по усопшим на месте трагедии каждую субботу 16.10.2021, Sputnik Грузия

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новости

грузия

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Во дворе дома, где 8 октября обрушился подъезд, установят мемориал, на котором будут выбиты имена погибших при трагедии, заявил протоиерей Шио Пайчадзе журналистам.В пятницу 8 октября на улице 26 мая обрушился подъезд жилого дома. Под обломками оказались 11 человек, спасти удалось только двоих. Девять человек, в том числе трое детей, погибли.По словам протоиерея, священнослужители будут проводить панихиду по усопшим на месте трагедии каждую субботу.Мэрия Батуми уже приняла решение снести весь жилой дом, где обрушился весь подъезд. На его месте возведут новое здание. Также эксперты решают, что делать с домом, стоящим рядом.Всех жителей уже эвакуировали. Опасные здания огорожены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми