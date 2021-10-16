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В горной Аджарии построили один из самых больших мостов в Грузии
В горной Аджарии построили один из самых больших мостов в Грузии
Строительство нового моста стало необходимо, после того как наводнение в Аджарии снесло старый и жители сел оказались отрезанными от главной трассы 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T17:30+0400
2021-10-16T17:30+0400
2021-10-16T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В горной Аджарии у села Цониариси появился автомобильный мост длиной 72 метра, который соединит дорогу Батуми-Ахалцихе с тремя селами в районе Кеда, сообщает Минфин Аджарской автономной республики.По словам главы Минфина автономии Джабы Путкарадзе, новый мост будет способствовать развитию туризма в регионе."Мы сможем привлечь больше туристов, что скажется на благополучии местных жителей", - сказал Путкарадзе.Строительство нового моста стало необходимо, после того как наводнение в Аджарии снесло старый мост и жители сел оказались отрезанными от главной трассы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, аджария
В горной Аджарии построили один из самых больших мостов в Грузии
Строительство нового моста стало необходимо, после того как наводнение в Аджарии снесло старый и жители сел оказались отрезанными от главной трассы
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik.
В горной Аджарии у села Цониариси появился автомобильный мост длиной 72 метра, который соединит дорогу Батуми-Ахалцихе с тремя селами в районе Кеда, сообщает
Минфин Аджарской автономной республики.
По словам главы Минфина автономии Джабы Путкарадзе, новый мост будет способствовать развитию туризма в регионе.
"Мы сможем привлечь больше туристов, что скажется на благополучии местных жителей", - сказал Путкарадзе.
Строительство нового моста стало необходимо, после того как наводнение в Аджарии снесло старый мост и жители сел оказались отрезанными от главной трассы.
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