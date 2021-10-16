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В Тбилиси подросток упал с пятого этажа и выжил
В Тбилиси подросток упал с пятого этажа и выжил
Подростка доставили в клинику с множественными повреждениями, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T18:01+0400
2021-10-16T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Подростку, выпавшему из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома в окраинном районе Диди Дигоми, удалось выжить, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, 15-летняя девочка высунулась из окна, но не удержала равновесие и выпала.Подростка доставили в клинику с множественными повреждениями, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает, и она находится в стабильном состоянии.Расследованием дела занялась полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв
В Тбилиси подросток упал с пятого этажа и выжил
Подростка доставили в клинику с множественными повреждениями, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik.
Подростку, выпавшему из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома в окраинном районе Диди Дигоми, удалось выжить, сообщает телеканал "Рустави 2"
.
По данным телеканала, 15-летняя девочка высунулась из окна, но не удержала равновесие и выпала.
Подростка доставили в клинику с множественными повреждениями, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает, и она находится в стабильном состоянии.
Расследованием дела занялась полиция.
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