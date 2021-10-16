Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211016/v-tbilisi-podrostok-upal-s-pyatogo-etazha-i-vyzhil-260611693.html
В Тбилиси подросток упал с пятого этажа и выжил
В Тбилиси подросток упал с пятого этажа и выжил
Подростка доставили в клинику с множественными повреждениями, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T18:01+0400
2021-10-16T18:00+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259154275_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_1cc149f4de2084a3bb1c2dd1a961b2c3.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Подростку, выпавшему из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома в окраинном районе Диди Дигоми, удалось выжить, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, 15-летняя девочка высунулась из окна, но не удержала равновесие и выпала.Подростка доставили в клинику с множественными повреждениями, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает, и она находится в стабильном состоянии.Расследованием дела занялась полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259154275_473:234:2891:2048_1920x0_80_0_0_6298d5856f7259751ac6d49ae0efed94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, тбилиси, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв

В Тбилиси подросток упал с пятого этажа и выжил

18:01 16.10.2021
100
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подростка доставили в клинику с множественными повреждениями, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Подростку, выпавшему из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома в окраинном районе Диди Дигоми, удалось выжить, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, 15-летняя девочка высунулась из окна, но не удержала равновесие и выпала.
Подростка доставили в клинику с множественными повреждениями, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает, и она находится в стабильном состоянии.
Расследованием дела занялась полиция.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:01В Тбилиси подросток упал с пятого этажа и выжил
17:32Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей — видео
17:30В горной Аджарии построили один из самых больших мостов в Грузии
17:00Первые итоги от ЦИК: вторые туры мэров пройдут в 20 городах Грузии
16:31Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 45%
16:01На участке дороги Парцхиси-Манглиси введут ограничения 17 октября
15:30Три человека погибли и несколько пострадали при землетрясении на Бали
15:01Кандидат в мэры Поти Гиги Угулава заплатит штраф за выход из самоизоляции
14:34"Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию
14:01COVID-статистика Грузии: число инфицированных продолжает расти
13:30В Грузии подводят итоги выборов
13:01В центре Баку загорелся торговый центр
12:26Латвия подарила Грузии более 80 тысяч доз вакцины Pfizer
11:54"Черный лев" – новая страница в истории грузинского регби
11:22Басилашвили обыграл Циципаса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 076
10:04Курс лари на субботу – 3,1383 GEL/$1
09:01Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
00:39Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей
00:15В Батуми началась эвакуация жителей дома рядом с обрушившимся