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В Тбилиси подросток упал с пятого этажа и выжил

В Тбилиси подросток упал с пятого этажа и выжил

Подростка доставили в клинику с множественными повреждениями, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T18:01+0400

2021-10-16T18:01+0400

2021-10-16T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Подростку, выпавшему из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома в окраинном районе Диди Дигоми, удалось выжить, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, 15-летняя девочка высунулась из окна, но не удержала равновесие и выпала.Подростка доставили в клинику с множественными повреждениями, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает, и она находится в стабильном состоянии.Расследованием дела занялась полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, тбилиси, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв