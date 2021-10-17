https://sputnik-georgia.ru/20211017/azerbaydzhan-postavit-v-turtsiyu-dopolnitelnye-obemy-gaza-260623661.html
Азербайджан поставит в Турцию дополнительные объемы газа
Азербайджан поставит в Турцию дополнительные объемы газа
С конца 2020 года Азербайджан начал поставлять газ по Южному газовому коридору, всего в Турцию и Европу по нему должно идти 16 миллиардов кубометров в год 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T16:31+0400
2021-10-17T16:31+0400
2021-10-17T16:50+0400
экономика
новости
азербайджан
турция
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24542/81/245428124_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca20c222406a6d7d0122d80318279a1f.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Азербайджан и Турция договорились о поставках дополнительных 11 миллиардов кубометров природного газа, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает Sputnik Азербайджан."Перед началом зимнего сезона переговоры о поставках природного газа продолжаются успешно. Руководство стран-экспортеров газа в Турцию также выразило свои намерения увеличить поставки в Турцию. В рамках этого вопроса, мы достигли соглашения с Азербайджаном о поставках до 2024 года дополнительных 11 миллиардов кубометров по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум", - сказал Донмез.Сколько газа получила Грузия из Азербайджана в этом году >>Накануне министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах "Российской энергетической недели" заявлял, что с конца 2020 года Азербайджан начал поставлять газ по Южному газовому коридору, всего в Турцию и Европу по нему должно идти 16 миллиардов кубометров в год.Министр пояснил, что о поставках 3,5 миллиарда кубов пока есть только договоренность, контракт еще не подписан.Шахбазов добавил, что 6 миллиардов кубометров газа по Южному газовому маршруту должны поставляться в Турцию и 10 миллиардов кубометров - в Европу.Напомним, в апреле текущего года у Турции закончился срок одного из двух контрактов на поставку природного газа из Азербайджана и с 17 апреля прекратились поставки газа с месторождения "Шахдениз-1" в объеме 6,6 миллиарда кубометров в год.
азербайджан
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24542/81/245428124_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_12961037d797b596a3b40141d20a90a2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, азербайджан, турция, газ
Азербайджан поставит в Турцию дополнительные объемы газа
16:31 17.10.2021 (обновлено: 16:50 17.10.2021)
С конца 2020 года Азербайджан начал поставлять газ по Южному газовому коридору, всего в Турцию и Европу по нему должно идти 16 миллиардов кубометров в год
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik.
Азербайджан и Турция договорились о поставках дополнительных 11 миллиардов кубометров природного газа, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает Sputnik Азербайджан
.
"Перед началом зимнего сезона переговоры о поставках природного газа продолжаются успешно. Руководство стран-экспортеров газа в Турцию также выразило свои намерения увеличить поставки в Турцию. В рамках этого вопроса, мы достигли соглашения с Азербайджаном о поставках до 2024 года дополнительных 11 миллиардов кубометров по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум", - сказал Донмез.
Накануне министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах "Российской энергетической недели" заявлял, что с конца 2020 года Азербайджан начал поставлять газ по Южному газовому коридору, всего в Турцию и Европу по нему должно идти 16 миллиардов кубометров в год.
"У нас в последующие годы будут поставляться шесть миллиардов кубометров в Турцию. Еще у нас по новому контракту будет поставляться 3,5 миллиарда плюсом", - отметил он.
Министр пояснил, что о поставках 3,5 миллиарда кубов пока есть только договоренность, контракт еще не подписан.
Шахбазов добавил, что 6 миллиардов кубометров газа по Южному газовому маршруту должны поставляться в Турцию и 10 миллиардов кубометров - в Европу.
Напомним, в апреле текущего года у Турции закончился срок одного из двух контрактов на поставку природного газа из Азербайджана и с 17 апреля прекратились поставки газа с месторождения "Шахдениз-1" в объеме 6,6 миллиарда кубометров в год.