https://sputnik-georgia.ru/20211017/azerbaydzhan-postavit-v-turtsiyu-dopolnitelnye-obemy-gaza-260623661.html

Азербайджан поставит в Турцию дополнительные объемы газа

Азербайджан поставит в Турцию дополнительные объемы газа

С конца 2020 года Азербайджан начал поставлять газ по Южному газовому коридору, всего в Турцию и Европу по нему должно идти 16 миллиардов кубометров в год 17.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Азербайджан и Турция договорились о поставках дополнительных 11 миллиардов кубометров природного газа, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает Sputnik Азербайджан."Перед началом зимнего сезона переговоры о поставках природного газа продолжаются успешно. Руководство стран-экспортеров газа в Турцию также выразило свои намерения увеличить поставки в Турцию. В рамках этого вопроса, мы достигли соглашения с Азербайджаном о поставках до 2024 года дополнительных 11 миллиардов кубометров по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум", - сказал Донмез.Сколько газа получила Грузия из Азербайджана в этом году >>Накануне министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах "Российской энергетической недели" заявлял, что с конца 2020 года Азербайджан начал поставлять газ по Южному газовому коридору, всего в Турцию и Европу по нему должно идти 16 миллиардов кубометров в год.Министр пояснил, что о поставках 3,5 миллиарда кубов пока есть только договоренность, контракт еще не подписан.Шахбазов добавил, что 6 миллиардов кубометров газа по Южному газовому маршруту должны поставляться в Турцию и 10 миллиардов кубометров - в Европу.Напомним, в апреле текущего года у Турции закончился срок одного из двух контрактов на поставку природного газа из Азербайджана и с 17 апреля прекратились поставки газа с месторождения "Шахдениз-1" в объеме 6,6 миллиарда кубометров в год.

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