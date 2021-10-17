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https://sputnik-georgia.ru/20211017/brifing-kak-gruzinskie-studenty-mogut-postupit-v-vuzy-rossii-v-2022-godu-260622034.html
Брифинг: как грузинские студенты могут поступить в вузы России в 2022 году
Брифинг: как грузинские студенты могут поступить в вузы России в 2022 году
Брифинг председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николая Свентицкого состоится в Мультимедийном пресс-центре... 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T14:17+0400
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пресс-центр
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На брифинге Николай Свентицкий объявит условия поступления на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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Брифинг: как грузинские студенты могут поступить в вузы России в 2022 году

14:17 17.10.2021
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© AFP / ALEXANDER NEMENOVОсень в Москве
Осень в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© AFP / ALEXANDER NEMENOV
Брифинг председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николая Свентицкого состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 18 октября, в 13:00
На брифинге Николай Свентицкий объявит условия поступления на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
Аккредитация СМИ:
E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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