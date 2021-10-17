https://sputnik-georgia.ru/20211017/brifing-kak-gruzinskie-studenty-mogut-postupit-v-vuzy-rossii-v-2022-godu-260622034.html

Брифинг: как грузинские студенты могут поступить в вузы России в 2022 году

Брифинг: как грузинские студенты могут поступить в вузы России в 2022 году

Брифинг председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николая Свентицкого состоится в Мультимедийном пресс-центре... 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T14:17+0400

2021-10-17T14:17+0400

2021-10-17T14:17+0400

пресс-центр

грузия

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На брифинге Николай Свентицкий объявит условия поступления на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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