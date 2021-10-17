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До титула один шаг – Басилашвили вышел в финал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

До титула один шаг – Басилашвили вышел в финал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Благодаря выходу в финал Басилашвили заработал 600 рейтинговых очков и вернется в топ-30 сильнейших теннисистов мира 17.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) впервые в своей карьере вышел в финал "Мастерса".В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Басилашвили в двух сетах – 7:6, 6:3, обыграл американца Тэйлора Фрица (39). Матч продолжался один час и 43 минуты.Басилашвили мощно начал первый сет и к восьмому гейму проиграл только четыре очка на своей подаче. Небольшой спад произошел в конце партии, когда Фриц заработал три сет-бола. Но грузин выстоял и перевел партию на тай-брейк, где победил 7:5.Для победы во втором сете Басилашвили хватило одного брейка, который он сделал в шестом гейме.Стоит отметить, что у Басилашвили вновь отлично работала подача. Процент попадания первым мячом составил 70 (у Фрица 59), а после второй подачи грузин выиграл 59 процентов мячей (против 38 у соперника)."Выход в финал значит для меня много. Особенно в финал Индиан-Уэллса, который иногда называют пятым турниром "Большого шлема". Сейчас я нахожусь в отличной форме и показываю хороший теннис, но мне нельзя терять концентрации", - сказал Басилашвили после победы над Фрицем.Благодаря выходу в финал Басилашвили заработал 600 рейтинговых очков и 640 тысяч долларов призовых. Уже совершенно точно можно сказать, что после завершения турнира в Индиан-Уэллсе, грузин вернется в топ-30 сильнейших теннисистов мира.В финале Басилашвили встретится с британцем Кэмероном Норри (26), который в двух сетах (6:2, 6:4) обыграл Григора Димитрова (28) из Болгарии.Между собой соперники встречались только один раз – на турнире в Роттердаме в марте этого года. Тогда победа осталась за Норри.

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