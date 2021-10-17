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Генеральный секретарь BSEC посетит Грузию с трехдневным визитом
Генеральный секретарь BSEC посетит Грузию с трехдневным визитом
На встречах в Тбилиси глава организации будут обсуждены перспективы экономического сотрудничества в бассейне Черного моря 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T22:39+0400
2021-10-17T22:39+0400
2021-10-17T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC), экс-глава МИД Румынии Лазар Команеску посетит с визитом Грузию, говорится в сообщении МИД Грузии.По информации ведомства, в рамках визита с 17-19 октября Команеску проведет встречу с вице-премьер-министром Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.Кроме того, в рамках визита генсек Организации черноморского экономического сотрудничества проведет встречу в парламенте Грузии с председателем комитета по культуре Элисо Болквадзе.Примечательно, что Грузия председательствует в BSEC с 1 июля по 31 декабря 2021 года.Организация черноморского экономического сотрудничества BSEC — международная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. Штаб-квартира BSEC находится в Стамбуле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, мид грузии, внешняя политика грузии
Генеральный секретарь BSEC посетит Грузию с трехдневным визитом
На встречах в Тбилиси глава организации будут обсуждены перспективы экономического сотрудничества в бассейне Черного моря
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik.
Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC), экс-глава МИД Румынии Лазар Команеску посетит с визитом Грузию, говорится в сообщении
МИД Грузии.
По информации ведомства, в рамках визита с 17-19 октября Команеску проведет встречу с вице-премьер-министром Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.
"На встрече будут обсуждены перспективы экономического сотрудничества в бассейне Черного моря, а также текущая ситуация с безопасностью в регионе", - говорится в заявлении.
Кроме того, в рамках визита генсек Организации черноморского экономического сотрудничества проведет встречу в парламенте Грузии с председателем комитета по культуре Элисо Болквадзе.
Примечательно, что Грузия председательствует в BSEC с 1 июля по 31 декабря 2021 года.
Организация черноморского экономического сотрудничества BSEC — международная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. Штаб-квартира BSEC находится в Стамбуле.
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