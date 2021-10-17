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Глава МИД Словакии сегодня прибудет в Грузию
Глава МИД Словакии сегодня прибудет в Грузию
В рамках визита планируется провести двусторонний бизнес-форум с участием представителей Минэкономики Грузии и Торгово-промышленной палаты 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок прибудет с двухдневным официальным визитом в Грузию 17 октября, сообщает пресс-служба МИД.По информации пресс-службы, в ходе визита Иван Корчок встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахой Кучава. Словацкий дипломат также встретится со своим грузинским коллегой, вице-премьер-министром Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.Президенты Грузии и Словакии обсудили открытие безопасного туризма >>Как отмечено в заявлении, вместе с главой МИД Словакии в Тбилиси прибудет бизнес-делегация. В рамках визита планируется провести двусторонний бизнес-форум с участием представителей Министерства экономики и устойчивого развития Грузии и Торгово-промышленной палаты.Во время официального визита в Грузию Иван Корчок почтит память героев, погибших в борьбе за единство Грузии, а также сделает запись в книге почета.Дипломатические отношения между Грузией и Словакией были установлены 1 января 1993 года. В 2006 году открылось посольство Грузии в Словацкой Республике, а спустя восемь лет - в 2014 году открылось посольство Словакии в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, словакия, внешняя политика грузии
Глава МИД Словакии сегодня прибудет в Грузию
В рамках визита планируется провести двусторонний бизнес-форум с участием представителей Минэкономики Грузии и Торгово-промышленной палаты
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik.
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок прибудет с двухдневным официальным визитом в Грузию 17 октября, сообщает пресс-служба МИД
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По информации пресс-службы, в ходе визита Иван Корчок встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахой Кучава. Словацкий дипломат также встретится со своим грузинским коллегой, вице-премьер-министром Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.
Как отмечено в заявлении, вместе с главой МИД Словакии в Тбилиси прибудет бизнес-делегация. В рамках визита планируется провести двусторонний бизнес-форум с участием представителей Министерства экономики и устойчивого развития Грузии и Торгово-промышленной палаты.
Во время официального визита в Грузию Иван Корчок почтит память героев, погибших в борьбе за единство Грузии, а также сделает запись в книге почета.
Дипломатические отношения между Грузией и Словакией были установлены 1 января 1993 года. В 2006 году открылось посольство Грузии в Словацкой Республике, а спустя восемь лет - в 2014 году открылось посольство Словакии в Грузии.
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