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Гороскоп на сегодня 18 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 18 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 18 октября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на... 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T10:04+0400

2021-10-17T10:04+0400

2021-10-17T10:04+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 18 октября предстоит принять важные решения - благоприятно сегодня для перспективного планирования и поиска новых источников заработка. Гороскоп не рекомендует представителям знака зодиака навязываться и лезть не в свои дела, а также верить и доверять всем, особенно в денежных вопросах. Одинокие Овны познакомятся с кем-то весьма интересным, и это новое увлечение может перерасти в постоянное общение.Тельцам 18 октября нужно воздержаться от активной деятельности – гороскоп рекомендует знаку зодиака ограничить сегодня контакты, чтобы не растратить энергию в пустой болтовне. Практичность и сообразительность Тельцов помогут им выбрать наиболее правильное решение в сложной ситуации. Знаку зодиака не следует забывать об отдыхе - гороскоп рекомендует вечер провести в кругу семьи и спланировать вместе ближайшее будущее.Близнецам гороскоп не советует налаживать 18 октября контакты с влиятельными людьми – желаемого результата это не принесет. Легкое недомогание, которое проявится сегодня, помешает Близнецам эффективно справляться со срочными делами. На личном фронте у знака зодиака тоже не все благополучно – угрозой семейному счастью может стать нерешенный квартирный вопрос. Одиноких Близнецов ждет романтическая встреча.Ракам 18 октября предстоит неблагоприятный день – знаку зодиака следует воздержаться от необоснованных трат, чтобы не оказаться в трудном финансовом положении. Отношения с избранником сегодня обострятся - гороскоп советует Раку сдерживать свои эмоции, чтобы не доводить до разрыва. Жесткий график работы может подорвать здоровье - волнений и стрессов, способных расшатать нервную систему знака зодиака, сегодня лучше избегать.Львов 18 октября ждет благоприятный день - ключом к успеху станет взаимопонимание в семье, но чтобы преодолеть все преграды в общении, им нужно научиться находить разумный компромисс. Львам следует быть сегодня очень внимательными и избегать рискованных и авантюрных мероприятий. Не стоит забывать знаку зодиака и о своем здоровье – им нужно провести ряд профилактических мер по его укреплению и устранению заболеваний.Девам 18 октября нужно завершить дела, выполнение которых давно откладывалось – знак зодиака сегодня может принять участие в рискованных коммерческих операциях и риск будет оправдан. Незапланированные расходы могут пошатнуть бюджет семейных Дев, поэтому гороскоп советует воздержатся от крупных покупок. Знаку зодиака следует сегодня избегать агрессивно настроенных людей, не вступать с ними в споры, а также самим не провоцировать конфликты.Весам 18 октября гороскоп советует быть очень внимательным при подписании официальных документов и не ссориться с деловыми партнерами. Знаку зодиака сегодня следует избегать любой конфронтации - возникшие споры лучше решать путем переговоров. Весам исправить ошибки прошлого и наладить связи с родственниками удастся во второй половине дня - вечер гороскоп рекомендует провести в кругу родных и друзей.Скорпионам 18 октября нужно работать не покладая рук, чтобы добиться повышения по службе и роста доходов. Возможны сегодня ссоры и конфликты с родными, которым не хватает внимания и заботы знака зодиака. Чтобы избежать неприятного разговора, гороскоп рекомендует Скорпионам сдерживать эмоции и никому не давать сегодня пустых обещаний. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча.Стрельцам 18 октября придется проявить сообразительность, чтобы заработать уважение начальства и коллег, а также приумножить свой капитал. Семейным представителям знака зодиака гороскоп советует найти общий язык с родными, что порой бывает сложно. Стрельцам нужно следить за своим питанием – не употреблять тяжелую пищу и не злоупотреблять алкогольными напитками. У одиноких есть шанс начать серьезные отношения.Ситуация на работе у Козерогов 18 октября обострится - им придется работать сразу над несколькими срочными проектами и принять важные решения. Очень удачным для знака зодиака окажется сегодня новое деловое знакомство - оно позволит решить некоторые текущие проблемы. Гороскоп советует Козерогам уделять больше времени домашним проблемам. Желающим сбросить вес следует сегодня устроить разгрузочный день и очистить организм.Водолеям 18 октября много внимания придется уделять делам, связанным с карьерным ростом и финансами. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака откровенничать сегодня с малознакомыми людьми и обсуждать семейные проблемы. Взаимоотношения Водолеев с партнером сегодня могут подвергнуться испытанию – возможно, они примут решение расстаться. Благоприятно сегодня для лечения хронических заболеваний.Для Рыб 18 октября удачный день в финансовом плане, но гороскоп рекомендует знаку зодиака воздержаться сегодня от транжирства. Благоприятно сегодня для решения бытовых вопросов – Рыбы смогут начать ремонт или приобрести технику для дома. Отношения знака зодиака с партнером станут гармоничнее. Одиноких ждет романтическая встреча. Знак зодиака должен больше отдыхать, чтобы усталость и недомогание не переросли в хроническое состояние.Материал подготовлен на основе открытых источников

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гороскоп