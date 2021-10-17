https://sputnik-georgia.ru/20211017/kak-prodvinut-video-v-sotssetyakh-sputnikpro-podelilsya-sekretami-s-sootechestvennikami-260622208.html

Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с соотечественниками

Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с соотечественниками

На площадке Всемирного конгресса соотечественников журналисты в рамках модуля проекта SputnikPro раскрыли секреты успешного продвижения контента в интернете... 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T14:59+0400

2021-10-17T14:59+0400

2021-10-17T15:16+0400

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Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху? Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней.В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников — поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, видео, sputnik, sputnikpro