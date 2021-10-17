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Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с соотечественниками
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с соотечественниками
На площадке Всемирного конгресса соотечественников журналисты в рамках модуля проекта SputnikPro раскрыли секреты успешного продвижения контента в интернете... 17.10.2021, Sputnik Грузия
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Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху? Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней.В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников — поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы.
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Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с соотечественниками

14:59 17.10.2021 (обновлено: 15:16 17.10.2021)
100
© video: Sputnik
На площадке Всемирного конгресса соотечественников журналисты в рамках модуля проекта SputnikPro раскрыли секреты успешного продвижения контента в интернете. Смотрите в нашем видео, что нового узнали гости
Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху? Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней.
В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников — поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы.
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