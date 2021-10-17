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"Краснодар" – "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Краснодар" – "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Краснодар" и "Уфа" 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T09:36+0400
2021-10-17T09:36+0400
спорт
футбол
клуб "краснодар"
прогноз на футбольный матч
чемпионат россии по футболу
клуб "уфа"
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Встреча между "Краснодаром" и "Уфой" завершит программу XI тура чемпионата России по футболу. Перед отчетным туром "быки" занимают пятое место в турнирной таблице, а "горожане" вместе с "Химками" ее замыкают.К предстоящей игре "Краснодар" подходит в отличной форме. Подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают в РПЛ уже пять матчей подряд – три победы и две ничья. За это время "быки" забили восемь голов и пропустили только однажды (ничья с "Ростовом" 1:1).Кстати, побед могло быть и четыре. В прошлом туре "Краснодар" на выезде сыграл вничью 0:0 с ЦСКА, хотя на последних минутах в ворота "армейцев" должен был быть назначен пенальти. Но главный арбитр встречи Владимир Москалев этого не сделал. Впоследствие это решение признали ошибочным. Не потеряй "Краснодар" два очка на ровном месте, команда сейчас располагалась бы на третьей строчке.Что касается "Уфы", то у башкирской команды все очень плохо. Всего восемь очков в 10 матчах, 17 пропущенных голов и очевидная перспектива борьбы за выживание. К игре против "Краснодара" "горожане" подходят после двух подряд поражений – от "Спартака" (0:2) и "Урала" (0:1).Не добавляет оптимизма болельщикам "Уфы" и тот факт, что в четырех последних матчах команда неизменно уступала "Краснодару" (2:3, 0:2, 0:3, 0:1). Нет ничего удивительного в том, что "быки" являются ярко выраженными фаворитами предстоящего матча. Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,44 (против 7,2 у гостей).Как мне кажется, из-за судейской несправедливости, допущенной в прошлом туре, "Краснодар" будет по-спортивному злой в матче против "Уфы". Велика вероятность того, что "горожане" попадут под горячую руку подопечных Гончаренко и проиграют с крупным счетом. Думаю, хозяева выиграют, как минимум, с разницей в два мяча.Ставка: победа "Краснодара" с форой (-1.5) за 2,18.
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спорт, футбол, клуб "краснодар", прогноз на футбольный матч, чемпионат россии по футболу, клуб "уфа"

"Краснодар" – "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 17.10.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкФутбол. Лига Чемпионов. Матч "Олимпиакос" - "Краснодар"
Футбол. Лига Чемпионов. Матч Олимпиакос - Краснодар - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
/
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Краснодар" и "Уфа"
Встреча между "Краснодаром" и "Уфой" завершит программу XI тура чемпионата России по футболу. Перед отчетным туром "быки" занимают пятое место в турнирной таблице, а "горожане" вместе с "Химками" ее замыкают.
К предстоящей игре "Краснодар" подходит в отличной форме. Подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают в РПЛ уже пять матчей подряд – три победы и две ничья. За это время "быки" забили восемь голов и пропустили только однажды (ничья с "Ростовом" 1:1).
Кстати, побед могло быть и четыре. В прошлом туре "Краснодар" на выезде сыграл вничью 0:0 с ЦСКА, хотя на последних минутах в ворота "армейцев" должен был быть назначен пенальти. Но главный арбитр встречи Владимир Москалев этого не сделал. Впоследствие это решение признали ошибочным. Не потеряй "Краснодар" два очка на ровном месте, команда сейчас располагалась бы на третьей строчке.
© photo: Sputnik / Andrey Varenkov / Перейти в фотобанкФутбол. РФПЛ. Матч "Арсенал" - "Уфа"
Футбол. РФПЛ. Матч Арсенал - Уфа - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
Футбол. РФПЛ. Матч "Арсенал" - "Уфа"
© photo: Sputnik / Andrey Varenkov
/
Перейти в фотобанк
Что касается "Уфы", то у башкирской команды все очень плохо. Всего восемь очков в 10 матчах, 17 пропущенных голов и очевидная перспектива борьбы за выживание. К игре против "Краснодара" "горожане" подходят после двух подряд поражений – от "Спартака" (0:2) и "Урала" (0:1).
Не добавляет оптимизма болельщикам "Уфы" и тот факт, что в четырех последних матчах команда неизменно уступала "Краснодару" (2:3, 0:2, 0:3, 0:1). Нет ничего удивительного в том, что "быки" являются ярко выраженными фаворитами предстоящего матча. Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,44 (против 7,2 у гостей).
Как мне кажется, из-за судейской несправедливости, допущенной в прошлом туре, "Краснодар" будет по-спортивному злой в матче против "Уфы". Велика вероятность того, что "горожане" попадут под горячую руку подопечных Гончаренко и проиграют с крупным счетом. Думаю, хозяева выиграют, как минимум, с разницей в два мяча.
Ставка: победа "Краснодара" с форой (-1.5) за 2,18.
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