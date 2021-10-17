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Новые правила вывоза детей за рубеж начали действовать в России
Новые правила вывоза детей за рубеж начали действовать в России
МВД России зарегистрировало приказ, утверждающий новые правила вывоза детей за границу, в начале октября 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Новые правила вывоза детей за границу вступили в силу 17 октября 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.Приказ включает в себя ряд новаций: в частности, оба законных представителя несовершеннолетнего смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России, которое будет учтено территориальным органом МВД РФ. Заявитель вправе установить как общий запрет на выезд, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств.Кроме того, по новым правилам, законный представитель, заявивший о запрете выезда ребенка из РФ, сможет сам вывозить ребенка за рубеж, но только в случае, если сам представитель является гражданином России. Если иностранцем - ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем. Новые правила также разрешают отзывать подобные заявления: на территории РФ это можно сделать в отделах полиции, за границей - в посольствах и консульствах.Также новацией стал укороченный срок отработки заявлений: с пяти рабочих дней он снизился до двух.
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общество, россия, новости

Новые правила вывоза детей за рубеж начали действовать в России

14:31 17.10.2021
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Самолет авиакомпании Аэрофлот - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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МВД России зарегистрировало приказ, утверждающий новые правила вывоза детей за границу, в начале октября
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Новые правила вывоза детей за границу вступили в силу 17 октября 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Приказ включает в себя ряд новаций: в частности, оба законных представителя несовершеннолетнего смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России, которое будет учтено территориальным органом МВД РФ. Заявитель вправе установить как общий запрет на выезд, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств.
Кроме того, по новым правилам, законный представитель, заявивший о запрете выезда ребенка из РФ, сможет сам вывозить ребенка за рубеж, но только в случае, если сам представитель является гражданином России. Если иностранцем - ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем. Новые правила также разрешают отзывать подобные заявления: на территории РФ это можно сделать в отделах полиции, за границей - в посольствах и консульствах.
Также новацией стал укороченный срок отработки заявлений: с пяти рабочих дней он снизился до двух.
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