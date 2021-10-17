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Подозреваемый в умышленном убийстве житель Батуми задержан в Тбилиси
Подозреваемый в умышленном убийстве житель Батуми задержан в Тбилиси
По версии следствия, в ночь на 8 октября этого года 47-летней обвиняемый выстрелил и ранил двух своих соседей 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T13:32+0400
2021-10-17T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Житель Батуми задержан сотрудниками полиции Аджарии в Тбилиси по обвинению в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства, говорится в информации пресс-службы МВД Грузии.Следствием установлено, что в ночь на 8 октября этого года 47-летней обвиняемый выстрелил и ранил двух своих соседей. Инцидент произошел в квартире одной из жертв.В результате полученных ранений один из пострадавших скончался на месте, а второй был доставлен в больницу, где ему была оказана соответствующая медицинская помощь.13 октября подозреваемому было заочно предъявлено обвинение по двум статьям УК Грузии - "умышленное убийство" - и "попытка умышленного убийства лица, находящегося в беспомощном состоянии".Полиция изъяла предполагаемое орудие преступления в качестве вещественного доказательства.Задержанный переведен в пенитенциарное учреждение.По данным СМИ, инцидент произошел на улице Пиросмани. Жертвами пьяного соседа стали двое братьев. По словам соседей, все трое мужчин недавно вернулись из Польши, куда поехали на заработки. Вероятно, конфликт был связан с деньгами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии

Подозреваемый в умышленном убийстве житель Батуми задержан в Тбилиси

13:32 17.10.2021
354
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyЗадержание преступника - наручники одевают на руки
Задержание преступника - наручники одевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
По версии следствия, в ночь на 8 октября этого года 47-летней обвиняемый выстрелил и ранил двух своих соседей
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Житель Батуми задержан сотрудниками полиции Аджарии в Тбилиси по обвинению в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства, говорится в информации пресс-службы МВД Грузии.
Следствием установлено, что в ночь на 8 октября этого года 47-летней обвиняемый выстрелил и ранил двух своих соседей. Инцидент произошел в квартире одной из жертв.
В результате полученных ранений один из пострадавших скончался на месте, а второй был доставлен в больницу, где ему была оказана соответствующая медицинская помощь.
13 октября подозреваемому было заочно предъявлено обвинение по двум статьям УК Грузии - "умышленное убийство" - и "попытка умышленного убийства лица, находящегося в беспомощном состоянии".
Полиция изъяла предполагаемое орудие преступления в качестве вещественного доказательства.
Задержанный переведен в пенитенциарное учреждение.
По данным СМИ, инцидент произошел на улице Пиросмани. Жертвами пьяного соседа стали двое братьев. По словам соседей, все трое мужчин недавно вернулись из Польши, куда поехали на заработки. Вероятно, конфликт был связан с деньгами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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