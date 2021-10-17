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Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни
Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни
Погода будет дождливая и ветреная. 19 и 20 октября воздух прогреется до +16, +18 градусов 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T12:32+0400
2021-10-17T12:32+0400
2021-10-17T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Со второй половины 17 и до 21 октября в Грузии синоптики предупреждают о понижении температуры, дождях и грозах, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха 18 октября будет +15, +20, 19-20 октября +12, +17. Временами ожидается сильный ветер.Сегодня в Тбилиси ожидается безоблачная погода, но уже с 18 октября метеоусловия ухудшатся. Погода будет дождливая и ветреная. 19 и 20 октября воздух прогреется до +16, +18 градусов. Не исключены дожди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, прогноз погоды в грузии, погода
Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни
Погода будет дождливая и ветреная. 19 и 20 октября воздух прогреется до +16, +18 градусов
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik.
Со второй половины 17 и до 21 октября в Грузии синоптики предупреждают о понижении температуры, дождях и грозах, сообщает Национальное агентство окружающей среды
.
Температура воздуха 18 октября будет +15, +20, 19-20 октября +12, +17. Временами ожидается сильный ветер.
Сегодня в Тбилиси ожидается безоблачная погода, но уже с 18 октября метеоусловия ухудшатся. Погода будет дождливая и ветреная. 19 и 20 октября воздух прогреется до +16, +18 градусов. Не исключены дожди.
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