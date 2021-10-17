https://sputnik-georgia.ru/20211017/protivniki-saakashvili-proveli-aktsiyu-u-rustavskoy-tyurmy---video-260617845.html

Противники Саакашвили провели акцию у руставской тюрьмы - видео

Противники Саакашвили провели акцию у руставской тюрьмы - видео

Несколько сотен человек провели акцию протеста у тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, обвиняя его в репрессиях во... 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T09:52+0400

2021-10-17T09:52+0400

2021-10-17T10:29+0400

видео

мультимедиа

протест

акция протеста

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

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Собравшиеся на акции протеста в субботу 16 октября у руставской тюрьмы выкрикивали - "убийца" и "мучитель". На сцене, с которой выступающие обращались к участникам акции, был размещен баннер с надписью "Палач в тюрьме". Участники акции требовали бессрочного заключения для Саакашвили.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы. Ты не выйдешь из тюрьмы", — сказал бывший политзаключенный Тристан Цителашвили, обращаясь со сцены к Саакашвили. В противном случае противники Саакашвили пообещали "отомстить".Михаил Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

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