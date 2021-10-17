https://sputnik-georgia.ru/20211017/protivniki-saakashvili-proveli-aktsiyu-u-rustavskoy-tyurmy---video-260617845.html
Противники Саакашвили провели акцию у руставской тюрьмы - видео
Противники Саакашвили провели акцию у руставской тюрьмы - видео
Несколько сотен человек провели акцию протеста у тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, обвиняя его в репрессиях во... 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T09:52+0400
2021-10-17T09:52+0400
2021-10-17T10:29+0400
видео
мультимедиа
протест
акция протеста
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/11/260617731_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e43aafbd2ac8411f7002565a5abcb1b.jpg
Собравшиеся на акции протеста в субботу 16 октября у руставской тюрьмы выкрикивали - "убийца" и "мучитель". На сцене, с которой выступающие обращались к участникам акции, был размещен баннер с надписью "Палач в тюрьме". Участники акции требовали бессрочного заключения для Саакашвили.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы. Ты не выйдешь из тюрьмы", — сказал бывший политзаключенный Тристан Цителашвили, обращаясь со сцены к Саакашвили. В противном случае противники Саакашвили пообещали "отомстить".Михаил Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/11/260617731_18:0:978:720_1920x0_80_0_0_f4f3d9fc433300ede95f1c364c3551d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, протест, акция протеста, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео
Противники Саакашвили провели акцию у руставской тюрьмы - видео
09:52 17.10.2021 (обновлено: 10:29 17.10.2021)
Несколько сотен человек провели акцию протеста у тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, обвиняя его в репрессиях во время нахождения у власти. Как проходила акция - смотрите в видео Sputnik Грузия
Собравшиеся на акции протеста в субботу 16 октября у руставской тюрьмы выкрикивали - "убийца" и "мучитель". На сцене, с которой выступающие обращались к участникам акции, был размещен баннер с надписью "Палач в тюрьме". Участники акции требовали бессрочного заключения для Саакашвили.
"Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы. Ты не выйдешь из тюрьмы", — сказал бывший политзаключенный Тристан Цителашвили, обращаясь со сцены к Саакашвили. В противном случае противники Саакашвили пообещали "отомстить".
Михаил Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.
На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.