https://sputnik-georgia.ru/20211017/putin-o-roste-ekonomiki-v-stranakh-eaes-nesmotrya-na-sanktsii-260617146.html

Путин о росте экономики в странах ЕАЭС, несмотря на санкции

Путин о росте экономики в странах ЕАЭС, несмотря на санкции

Владимир Путин поделился хорошими новостями по поводу экономик стран Евразийского экономического союза. Смотрите в видео фрагмент выступления российского... 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T09:27+0400

2021-10-17T09:27+0400

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Российский президент озвучил конкретные цифры, которые показывают и повышение промышленного производства, и рост выпуска сельхозпродукции. Со взаимной торговлей тоже все в порядке, даже несмотря на санкции, которые накладывают на ЕАЭС другие государства. Путин назвал их нелегитимными. И эти ограничения — не только инструмент "недобросовестной конкуренции". А что еще?

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, владимир путин, мультимедиа, санкции, видео