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Путин о росте экономики в странах ЕАЭС, несмотря на санкции
Путин о росте экономики в странах ЕАЭС, несмотря на санкции
Владимир Путин поделился хорошими новостями по поводу экономик стран Евразийского экономического союза. Смотрите в видео фрагмент выступления российского... 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T09:27+0400
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Российский президент озвучил конкретные цифры, которые показывают и повышение промышленного производства, и рост выпуска сельхозпродукции. Со взаимной торговлей тоже все в порядке, даже несмотря на санкции, которые накладывают на ЕАЭС другие государства. Путин назвал их нелегитимными. И эти ограничения — не только инструмент "недобросовестной конкуренции". А что еще?
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, санкции, видео

Путин о росте экономики в странах ЕАЭС, несмотря на санкции

09:27 17.10.2021
96
© video: Sputnik
Владимир Путин поделился хорошими новостями по поводу экономик стран Евразийского экономического союза. Смотрите в видео фрагмент выступления российского лидера на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Российский президент озвучил конкретные цифры, которые показывают и повышение промышленного производства, и рост выпуска сельхозпродукции.
Со взаимной торговлей тоже все в порядке, даже несмотря на санкции, которые накладывают на ЕАЭС другие государства. Путин назвал их нелегитимными. И эти ограничения — не только инструмент "недобросовестной конкуренции". А что еще?
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