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Пятая волна коронавируса начинается в Грузии с высокого показателя - эпидемиолог
Пятая волна коронавируса начинается в Грузии с высокого показателя - эпидемиолог
Пятая волна будет достаточно тяжелой, о чем свидетельствует ухудшение ковид-ситуации в регионах страны, прогнозирует врач 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T19:20+0400
2021-10-17T19:20+0400
2021-10-17T19:52+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Количество заболевших коронавирусом за последние дни серьезно увеличилось и это начало так называемой "пятой волны", заявил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога, пятая волна начинается с очень высокого показателя, и поэтому каждому необходимо учитывать рекомендации: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей, а также своевременно вакцинироваться."За последнюю неделю ситуация ухудшилась в трех регионах: Кахети, Имерети и Самегрело-Земо Сванети, где уровень вакцинации относительно низкий. Ситуация относительно лучше в Аджарии и Тбилиси, потому что у нас высокий уровень вакцинации в обоих регионах по сравнению с другими . Поэтому еще раз прошу население сделать прививки", - сказал Гамкрелидзе.По словам эпидемиолога, необходимо вакцинировать еще около миллиона человек, чтобы Грузия спокойно встретила приход Нового года. Что касается введения в стране ограничений, то этот вопрос рассмотрят на заседании Межведомственного координационного совета.Марафоны вакцинации против коронавируса начнутся в Грузии со второй половины октября. Неделя иммунизации начнется с ареала, объединяющего 68 населенных пунктов, где в целом проживает 250 тысяч человек. Цель акции – за три недели привить от коронавируса примерно 60% местного населения, проводя информационные встречи.В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.По состоянию на 16 октября, в Грузии провели 1 911 877 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 900 916 человек, что составляет 31,5% взрослого населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
Пятая волна коронавируса начинается в Грузии с высокого показателя - эпидемиолог
19:20 17.10.2021 (обновлено: 19:52 17.10.2021)
Пятая волна будет достаточно тяжелой, о чем свидетельствует ухудшение ковид-ситуации в регионах страны, прогнозирует врач
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Количество заболевших коронавирусом за последние дни серьезно увеличилось и это начало так называемой "пятой волны", заявил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По словам главного эпидемиолога, пятая волна начинается с очень высокого показателя, и поэтому каждому необходимо учитывать рекомендации: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей, а также своевременно вакцинироваться.
"За последнюю неделю ситуация ухудшилась в трех регионах: Кахети, Имерети и Самегрело-Земо Сванети, где уровень вакцинации относительно низкий. Ситуация относительно лучше в Аджарии и Тбилиси, потому что у нас высокий уровень вакцинации в обоих регионах по сравнению с другими . Поэтому еще раз прошу население сделать прививки", - сказал Гамкрелидзе.
По словам эпидемиолога, необходимо вакцинировать еще около миллиона человек, чтобы Грузия спокойно встретила приход Нового года. Что касается введения в стране ограничений, то этот вопрос рассмотрят на заседании Межведомственного координационного совета.
Какой будет моя рекомендация в свете обострения эпидситуации, я здесь открыто сказать не могу, это будет обсуждаться на Координационном совете. Примечательно, что начинается марафон вакцинации, и посмотрим, какие будут результаты, в этих 49 деревнях проживает около 160 тысяч человек, где мы проведем марафон, и посмотрим, какой будет активность, от них многое зависит. Мы должны хорошо понимать, что от этой эпидемии спасет только вакцинация.
Амиран Гамкрелидзе
Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья
Марафоны вакцинации против коронавируса начнутся в Грузии со второй половины октября. Неделя иммунизации начнется с ареала, объединяющего 68 населенных пунктов, где в целом проживает 250 тысяч человек. Цель акции – за три недели привить от коронавируса примерно 60% местного населения, проводя информационные встречи.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
По состоянию на 16 октября, в Грузии провели 1 911 877 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 900 916 человек, что составляет 31,5% взрослого населения страны.
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