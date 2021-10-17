https://sputnik-georgia.ru/20211017/pyataya-volna-koronavirusa-nachinaetsya-v-gruzii-s-vysokogo-pokazatelya---epidemiolog-260625839.html

Пятая волна коронавируса начинается в Грузии с высокого показателя - эпидемиолог

Пятая волна коронавируса начинается в Грузии с высокого показателя - эпидемиолог

Пятая волна будет достаточно тяжелой, о чем свидетельствует ухудшение ковид-ситуации в регионах страны, прогнозирует врач 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T19:20+0400

2021-10-17T19:20+0400

2021-10-17T19:52+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Количество заболевших коронавирусом за последние дни серьезно увеличилось и это начало так называемой "пятой волны", заявил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога, пятая волна начинается с очень высокого показателя, и поэтому каждому необходимо учитывать рекомендации: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей, а также своевременно вакцинироваться."За последнюю неделю ситуация ухудшилась в трех регионах: Кахети, Имерети и Самегрело-Земо Сванети, где уровень вакцинации относительно низкий. Ситуация относительно лучше в Аджарии и Тбилиси, потому что у нас высокий уровень вакцинации в обоих регионах по сравнению с другими . Поэтому еще раз прошу население сделать прививки", - сказал Гамкрелидзе.По словам эпидемиолога, необходимо вакцинировать еще около миллиона человек, чтобы Грузия спокойно встретила приход Нового года. Что касается введения в стране ограничений, то этот вопрос рассмотрят на заседании Межведомственного координационного совета.Марафоны вакцинации против коронавируса начнутся в Грузии со второй половины октября. Неделя иммунизации начнется с ареала, объединяющего 68 населенных пунктов, где в целом проживает 250 тысяч человек. Цель акции – за три недели привить от коронавируса примерно 60% местного населения, проводя информационные встречи.В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.По состоянию на 16 октября, в Грузии провели 1 911 877 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 900 916 человек, что составляет 31,5% взрослого населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19