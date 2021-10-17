https://sputnik-georgia.ru/20211017/spustya-12-let-v-gruzii-udalos-obnaruzhit-leoparda-260624326.html

Спустя 12 лет в Грузии удалось обнаружить леопарда

Спустя 12 лет в Грузии удалось обнаружить леопарда

Фотографии леопарда были сделаны фотоловушкой, установленной в августе в Национальном парке Тушети (регион Кахети) 17.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Впервые после 12-летней паузы исследователям из НПО "Центр консервации видов "Накреси" (Nacres) удалось заснять леопарда, говорится в информации центра.Леопарда не видели в Грузии с 2009 года. Тогда его в последний раз заметили на охраняемой территории Вашловани.Как говорится в заявлении центра, фотографии леопарда были сделаны фотоловушкой, установленной в августе в Национальном парке Тушети (регион Кахети). Это сложное и дорогостоящее исследование было инициировано и профинансировано Кавказским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).Находку исследователи посвятили публицисту и экологу Нугзару Зазанашвили, который скончался в мае 2021 года.Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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