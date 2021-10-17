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Спустя 12 лет в Грузии удалось обнаружить леопарда
Спустя 12 лет в Грузии удалось обнаружить леопарда
Фотографии леопарда были сделаны фотоловушкой, установленной в августе в Национальном парке Тушети (регион Кахети) 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Впервые после 12-летней паузы исследователям из НПО "Центр консервации видов "Накреси" (Nacres) удалось заснять леопарда, говорится в информации центра.Леопарда не видели в Грузии с 2009 года. Тогда его в последний раз заметили на охраняемой территории Вашловани.Как говорится в заявлении центра, фотографии леопарда были сделаны фотоловушкой, установленной в августе в Национальном парке Тушети (регион Кахети). Это сложное и дорогостоящее исследование было инициировано и профинансировано Кавказским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).Находку исследователи посвятили публицисту и экологу Нугзару Зазанашвили, который скончался в мае 2021 года.Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, экология

Спустя 12 лет в Грузии удалось обнаружить леопарда

17:31 17.10.2021
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CC0 / Pixabay / Леопард
Леопард - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
CC0 / Pixabay /
Фотографии леопарда были сделаны фотоловушкой, установленной в августе в Национальном парке Тушети (регион Кахети)
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Впервые после 12-летней паузы исследователям из НПО "Центр консервации видов "Накреси" (Nacres) удалось заснять леопарда, говорится в информации центра.
Леопарда не видели в Грузии с 2009 года. Тогда его в последний раз заметили на охраняемой территории Вашловани.
Как говорится в заявлении центра, фотографии леопарда были сделаны фотоловушкой, установленной в августе в Национальном парке Тушети (регион Кахети). Это сложное и дорогостоящее исследование было инициировано и профинансировано Кавказским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).
"После 12 лет самоотверженных поисков, когда казалось бы все надежды не оправдались, исследовательская группа по консервации видов "Накреси" снова зафиксировала это животное в Грузии. Сегодня при осмотре одной из фотоловушек, которые мы установили два месяца назад на охраняемых территориях Тушети, мы нашли фотографию леопарда (Pantera pardus), сделанную в августе", - говорится в заявлении.
Находку исследователи посвятили публицисту и экологу Нугзару Зазанашвили, который скончался в мае 2021 года.
Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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