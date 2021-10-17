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В Грузии отмечают День ветеранов
В Грузии отмечают День ветеранов
На сегодняшний день в Грузии статус ветерана имеют 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в более поздний период 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T09:01+0400
2021-10-17T09:01+0400
2021-10-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В Грузии 17 октября отметят День ветеранов праздничными мероприятиями по всей стране, сообщает департамент по делам ветеранов.В Тбилиси состоится выставка-продажа, работ ветеранов, посвященная праздничному дню, а также мероприятие у мемориала на площади Героев.Свое обращение к ветеранам уже обнародовал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.В нем он поздравил ветеранов с праздником и отметил их доблесть и героизм."За внесенный вклад ветераны практически никогда не удостаивались чести и никогда ничего не просили. Это и является любовью к стране", - отметил Илия II.День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана имеют 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в более поздний период.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, ветераны
В Грузии отмечают День ветеранов
На сегодняшний день в Грузии статус ветерана имеют 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в более поздний период
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В Грузии 17 октября отметят День ветеранов праздничными мероприятиями по всей стране, сообщает департамент по делам ветеранов.
В Тбилиси состоится выставка-продажа, работ ветеранов, посвященная праздничному дню, а также мероприятие у мемориала на площади Героев.
Свое обращение к ветеранам уже обнародовал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
В нем он поздравил ветеранов с праздником и отметил их доблесть и героизм.
"За внесенный вклад ветераны практически никогда не удостаивались чести и никогда ничего не просили. Это и является любовью к стране", - отметил Илия II.
День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана имеют 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в более поздний период.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.